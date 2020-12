Arriaza Chicas renunció como viceministro de seguridad

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar Sin desafuero. El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriza Chicas renunció al cargo de Viceministro de Seguridad Pública, decisión que fue confirmada por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien confirmó que la renuncia irrevocable fue interpuesta anoche y aceptada, y publicada en el Diario oficial.

La renuncia fue presentada este lunes, confirmó el mandatario en redes sociales. “Todo el proceso, incluyendo el de este día, pero también el de las semanas anteriores, las comisiones de antejuicio, los citatorios, los discursos, los dictámenes, etc. se volvió NULO.

Ya que la Asamblea no puede quitarle el fuero ni separar del cargo a un viceministro, que ya no es viceministro”, dijo Bukele.

Al cierre de la participación de la defensa en el antejuicio realizado esta tarde en la Asamblea Legislativa, uno de los abogados confirmó la renuncia “El señor Mauricio Arriaza Chicas ha presentado su renuncia al cargo y esa renuncia le ha sido notificada a la Asamblea Legislativa, por lo tanto, este procedimiento ya no tiene razón de ser. Pedimos en virtud de ellos a no ser competentes se termine este adefesio jurídico”, dijo el abogado. Al termino de este anunció el director de la PNC en compañía de sus abogados se retiraron del pleno legislativo.