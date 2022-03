Catalino Miranda en el momento de su detención dijo desconocer el motivo de su captura, ya que la razón de la acusación no constituye delito, si no infracción. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Arrestan a empresario del transporte colectivo por incrementar pasaje Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Por fin Bukele anuncia medidas para paliar crisis económica Colombianos acuden a votar al filo del cierre de legislativas Rusia afirma que mitad de sus reservas bancarias están congeladas Samuel Amaya

@SamuelAmaya98 El empresario del transporte público, Catalino Miranda, fue detenido este fin de semana por supuestamente haber incrementado el pasaje de forma injustificada y obstaculizar la vía pública con unidades de la ruta 42 y 152, las cuales pertenecen a él. Fue por medio de una inspección de la Policía Nacional Civil en la zona conocida como Plaza Zurita, que se hizo efectiva la captura, tras la confirmación de los cobros que realizaban las unidades de transporte colectivo sobre la tarifa autorizada del pasaje. Verificaron estacionamientos y liberaron ejes preferenciales, detalló el subdirector de Fuerzas Especiales de la PNC, comisionado Douglas García Funes. Sin embargo, alterar tarifas autorizadas y obstaculizar las arterias viales tienen una multa de $57.14 cada una, según la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que actualmente está vigente. No establece como tal, una pena de prisión. Miranda fue llevado a la delegación de Tránsito Terrestre de la PNC. Sobre capturas a motoristas, la PNC informó que detuvieron a dos microbuseros de la ruta 42, Hermel Elenilson Castro y Rommel Iván Aquino, quienes fueron sorprendidos por, según la PNC, aumentar el precio del pasaje y falsificar documentos de circulación Además, detuvieron a José Félix Hernández, de 38 años, motorista de la ruta 7, “por haber aumentado el pasaje a $0.35, cuando debía cobrar $0.20”, informó la PNC. En la inspección en el punto de buses de la 42 y 152, las autoridades decomisaron un microbús y una veintena de placas de microbuses por parquearse en la vía pública, comentó García Funes. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a través de sus redes sociales: “les dijimos a los transportistas: no jueguen con fuego. Pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte, solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso”, destacó. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, informó sobre la suspensión de la concesión de la línea de transporte al empresario Catalino Miranda. Se trata de 293 unidades, de los cuales 78 son autobuses y son 215 microbuses. Entre ellos, la ruta 42 y 152. Se suspendió, además, la compensación de transporte que se da mes con mes. Según dijo el funcionario, Catalino Miranda incumplió “el contrato de concesión”, pues en una de las cláusulas de las obligaciones de los empresarios, “una es respetar y cumplir el pliego tarifario legalmente establecido”. El titular del MOP instó a los empresarios del transporte público a que respeten el pliego tarifario para evitar que ocurran situaciones como la de Catalino Miranda. Compartir Facebook

Twitter

Google +