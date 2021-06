Arquero Oscar Ticas abatido en París y sin boleto olímpico a Tokio

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

El máximo referente del Tico con Arco salvadoreño, en la modalidad del Arco Recurvo, Oscar Ticas fue abatido ayer en la tercera fecha del Torneo Pre Olímpico de París y se quedó sin boleto para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio que se inauguran el próximo 23 de julio. No fue el mejor día para Ticas, porque justo, cuando más necesitaba de su sangre fría, una flecha suelta por él, en la primera serie, no cayó en la pizarra de los tres colores y aunque no fue determinante, fue presagio de nervios.

En su compromiso de ayer, correspondiente a la fase de los 24 de final, el arquero salvadoreño, que en la vuelta FITA o clasificatoria del viernes había finalizado en la casilla 14 producto de 663 puntos, entre 94 arqueros, se batió ayer contra Cheung Sum, de Hong Kong. Este había terminado en el lugar 51 por sus 634 puntos y en su primer tiraje había superado por 6-4 a Sum Piyasenage, de Sri Lanka.

Ticas, un experto en batucada, abrió su participación de ayer con un certero y esperanzador diez contra un Cheung que inició sus cinco series con la máxima calificación (10). La segunda flecha de Oscar fue un ocho, pero inexplicablemente su tercera flecha no pegó en la Diana, perdiendo el tiro y haciéndose acreedor a un cero, para perder el set por 18 a 27. En la segunda y tercera serie el salvadoreño se niveló y ganó los sets con cifras de 27-26 en ambos casos, pero en la cuarta se invirtieron los números a favor de Cheung (27-26) que también se llevó la quinta y última serie con parciales de 29-28, inclinando el enfrentamiento a su favor por 6 sets a 4.

Tras su efímero paso por Pre Olímpico, el último clasificatorio para Toikio, el citado arquero posteó en inglés y en español, en su facebook: “Y así llega al final mi proceso olímpico 2020. Lastimosamente no fue lo esperado, desde un principio fue una lucha fuerte. Le agradezco mucho a todas esas personas que creyeron en mi o siguen creyendo. También a esos buenos comentarios y a esos malos comentarios que hacen que un atleta salga adelante. A mi forma de pensar, creo que hay un camino en el que cada uno cree. Dios me puso aquí por algo y seguiré hasta donde él quiera tenerme”. Finalmente y viene al caso, consta en los archivos de Co Latino que para los Juegos Olímpicos de Río 2016, este arquero ganó la plaza para competir en esta olimpiada, pero una contaminación por una pomada prohibida en los listados del antidpoing lo hizo acreedor a un castigo de un año que lo privó del sueño olímpico de todo atleta.