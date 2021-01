Aronette Mencía pretende romper el esquema legislativo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Rebeca Aronette Mencía, de 28 años, es candidata a diputada de la Asamblea Legislativa por San Salvador por el partido Nuevas Ideas, es licenciada en Mercadeo y Negocios Internacionales, así como en administración del personal, cuenta además con diecisiete estudios complementarios, entre los cuales la mitad son en comercio exterior y las otras son en desarrollo social, dichos estudios son entre diplomados y certificaciones.

El trabajo principal -con el que recibe ingresos- es en la Dirección Nacional de Aduanas, pero por cuestiones de campaña ahora está con dos meses sin goce de sueldo para precisamente meterse de lleno en ganar un curul en la Asamblea.

-¿Por qué aspira a ser diputada de la Asamblea?

Esto viene en virtud del servicio a la comunidad y también lo veo como una oportunidad de servir a mayor escala. Desde muy joven estuve como gestor de proyectos de desarrollo social comunitario en una fundación, luego participé como representante de la Secretaría de la Mujer en una organización sindical en la defensa de los derechos de las trabajadoras. Poco a poco esa conciencia social y ese trabajo ha estado en mi vida y cuando Nuevas Ideas se abre como un nuevo proyecto para hacer una política totalmente diferente; entonces veo esa oportunidad de servir a una mayor escala, de defender los derechos de los salvadoreños en general y hablo por los derechos de los niños, jóvenes, adultos mayores y las mujeres emprendedoras.

Nuevas Ideas es un partido político democrático descentralizado, plural e inclusivo, libre de ideologías ambiguas que no han hecho más que estorbar y retrasar el desarrollo y las oportunidades de los salvadoreños, viendo esto, me identifico con el partido, soy una persona que no tiene un pasado político, pero motivada para hacer un cambio generacional en El Salvador”.

-¿Cuáles son sus propuestas concretas para los capitalinos?

Tengo una plataforma legislativa que nace a partir de las necesidades que yo he visto en el territorio. Cada vez que yo he ido a las ciudades le he llamado >>visitas de diagnóstico<<. Mi plataforma tiene cinco ejes: el eje del desarrollo económico y social, el eje laboral y seguridad social, el eje anticorrupción, un eje medioambiental y un eje enfocado a la diáspora salvadoreña:

Entre las propuestas que puedo destacar en el eje del desarrollo económico y social está la reforma a la ley y reglamento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) de todos los municipios. Siempre este fondo ha sido malversado y nunca ha llegado para un verdadero desarrollo a las comunidades de los municipios. Necesitamos un FODES que realmente llegue y sea transparente, que se rindan cuentas, es decir, que se tenga un control y aparte que se vea reflejado en el desarrollo de los municipios. Pretendo legislar con transparencia y con la prioridad que merece el pueblo salvadoreño porque todos son importantes, desde el más pequeño hasta el adulto mayor porque son las personas que nosotros vamos a representar.

-¿Cómo pretende concretizar las leyes que usted puede generar en la Asamblea, porque solo un diputado no hace leyes, lo hace la mayoría?

Como Nuevas Ideas somos un bloque, somos un conjunto, y lo que siempre habrá en la mesa, son los consensos; siempre nosotros vamos buscando que el objetivo sea el mejor beneficio para los salvadoreños.

-Muchos salvadoreños cuestionan a los políticos y más a los candidatos sobre quién financia su campaña electoral. En este caso, ¿quién financia su campaña?

Son recursos propios, de la familia y amigos. Nuevas Ideas no financia a nadie.

-¿Cree que debería de haber un cambio en el órgano Legislativo?

Definitivamente, empezando porque allí nunca ha existido voluntad. En la Asamblea, las leyes se han hecho para beneficiar a pequeños grupos; sin embargo, nunca se ha legislado en favor de la población.

-Según las últimas encuestas, Nuevas Ideas, su partido podría tener una mayoría en la Asamblea Legislativa en conjunto con GANA; sin embargo, muchos lo han catalogado como un peligro que se tenga una Asamblea a la medida del Ejecutivo. ¿Cómo valora esta situación?

La verdad, considero que no existe un peligro, hemos visto en otros gobiernos que han tenido mayoría en la Asamblea; sin embargo, ellos hicieron un pésimo trabajo y me imagino que por esa condición es que juzgan. Pero de ninguna manera se pretende hacer un cheque en blanco al Ejecutivo.

-Se dice que con una Asamblea a la medida del Ejecutivo podría ser pasa papeles (en este caso leyes), ¿podría ser así?

No, definitivamente no. Todo el trabajo del diputado si existe un decreto se va a estudiar y analizar, el trabajo debe ser en conjunto y vamos a luchar para que en todos los partidos políticos exista un diálogo, para que exista un compromiso y se tomen acuerdos que vayan en beneficio de los salvadoreños. No pensamos ser pasa papeles ni todo lo que venga del Ejecutivo sin haberlo analizado antes.

-¿Cómo Nuevas Ideas se diferencia de los demás partidos políticos?, y se hace esta pregunta porque en sus filas llevaba a Walter Araujo quien ya la Sala ordenó al TSE que no inhabilitara, Araujo, quien en su periodo de diputado de la Asamblea votó a favor de la dolarización y de las privatizaciones de las AFP, que les han hecho mucho daño a los salvadoreños. ¿Cómo los nuevos rostros no incurrirían en votar en leyes de ese tipo?

Hay una palabra clave en esta situación y es la >>transparencia<<, nosotros siempre pensamos mantener ese contacto de diálogo vivo y activo con la población, no es que vamos a hacer los nuevos madrugones o que vamos a hacer los nuevos trueques, definitivamente no. Todos hemos sido electos democráticamente en las internas del partido, los afiliados escogieron a Walter Araujo para que les representara y todo ser humano tiene derecho a reivindicarse y a corregir errores que ha cometido en el pasado. Yo como Aronette Mencía no voy a apoyar decisiones que vengan a afectar la bolsa de los salvadoreños, el desarrollo, las oportunidades y las del futuro del país.

-¿Hipotéticamente a cuáles leyes nunca les diera un voto para su aprobación si llegase a ser diputada?

Por mis principios morales y cristianos yo soy provida, no estaría de acuerdo con el aborto, tampoco con el matrimonio igualitario y a la pena de muerte. Así también a la privatización del agua, es algo por lo cual nunca voy a votar.

-Si llegase a quedar como diputada de la Asamblea, ¿será de escritorio o de territorio?

Yo mil veces de territorio, cuando voy a las visitas, les digo que, si lo permiten, yo voy a hacer una diputada de territorio y no de escritorio, porque ahí está la realidad de nuestros salvadoreños. Solo yendo a territorio sé que hay una escuela en Santa Eduviges que atiende a 1,200 alumnos que están al borde del precipicio por una cárcava, solo yendo al territorio se puede saber que hay una cárcava que se está comiendo la comunidad de la 10 de octubre en San Marcos. Si yo no conozco al salvadoreño que voy a ir a representar, entonces ¿a que voy a la Asamblea legislativa?