ARJONA anuncia el lanzamiento de su álbum doble BLANCO Y NEGRO

MIAMI (22 abril de 2020) – Que bien le viene el infarto y la emoción a una industria musical dormida y a gente condenada al encierro y al aburrimiento en tiempos de Coronavirus.

Un video que emociona y que infarta, que despierta y golpea, es la historia de estos 4 fans que no olvidarán nunca lo que sin duda será el momento pico en sus vidas por los encontronazos que se dieron con su destino. Arjona sorprenderá nuevamente a su público de siempre y a su público nuevo que sin importar el tiempo se agregan a sus propuestas.

Blanco y Negro inicia con estas 4 historias increíbles que salen hoy por su canal oficial de YouTube y este próximo 28 de abril, con su primer sencillo “HONGOS” rescatando los sonidos a música pura desde los estudios de Abbey Road.

El artista desde el inicio de Blanco Y Negro quiso devolver de alguna manera el afecto y la incondicionalidad de sus fans. En sus palabras: “Blanco y Negro no es una campaña de promoción, tampoco son solo discos con música. Es intentar tocarnos para tocar. Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción”. Por eso, a través de @infomundoarjona se escogieron a cuatro fanáticos, de distintas partes del mundo, para llevarlos a los míticos estudios Abbey Road de Londres para una primera escucha, en exclusiva, de Blanco y Negro. Lo que ninguno de ellos sabía lo que les esperaba como final.

—DAVID, 45 años, médico, de Sevilla, España

Sus días transcurren en un hospital de África, pero en las noches aparece su espíritu rockero, y junto a su banda Metamorfosis ha llevado las canciones de Arjona hasta ese lejano continente. Su premio, fue interpretar el poético Let it be con su artista al piano, el mismo donde nació la canción.

“Mi historia con Ricardo viene de cuando estaba en la facultad. La primera canción que escuché fue Animal Nocturno, iba en el tren con una guitarra acústica a la espalda y esa canción me dejó totalmente pillado”.

—MARISA, 39 años, administrativa, de Buenos Aires, Argentina

Batalló con la incredulidad de su propia familia, que no daba fe a que su fanatismo por “el compañero de su vida” pudiera llevarla a cruzar las fronteras de su país por primera vez en su vida. Conocerlo, fue una explosión de emociones y colores.

“Es el hombre que más me duró. Me acompañó desde que era una adolescente y no tenía plata para comprar sus CD’S hasta esta que soy hoy, una mujer próxima a cumplir las 4 décadas. Compartí con él desde mi felicidad absoluta hasta mi tristeza interminable, siempre está ahí.”

—SANDY, 28 años, emprendedora, de Tijuana, México

Hay quienes hacen locuras para conocer a su artista preferido y es lo que ella hizo. Trabajó durante dos años en el aeropuerto de Tijuana solo con la esperanza de verlo pasar y conocerlo. Eso nunca ocurrió. Pero el 26 de noviembre del 2019 la vida le pudo reparar ese error.

“Ricardo es mi luz. Me ayuda en tiempos tristes, me acompaña, lo escucho todos los días, es energía pura. Me ilumina, me hace feliz.”

—LAURA, 27 años, estudiante, de Cali, Colombia

Junto a su novio comparte el gusto por la música de Arjona y no se pierden un concierto suyo en Colombia. Fue invitada a la escucha del nuevo proyecto del artista en Londres y prefirió perderse su ceremonia de graduación profesional, que esa oportunidad de estar un poco más cerca de su artista. Sin saber, que esa elección la pondría frente a él.

“Hay una canción que tanto para mi familia como para mí es muy importante, “Realmente no estoy tan solo”. A mis 15 años muere mi abuela y en Colombia hacemos como unas tarjetas in memoriam invitando a familiares a la misa; y utilizamos una frase de esa canción “Uno no está donde el cuerpo sino donde mas lo extrañan, y aquí se te extraña tanto”. Desde ese momento es infaltable en mi vida, me marcó para siempre.”

Utilizando el inconmensurable poder de las redes sociales, Arjona reveló personalmente su nuevo proyecto Blanco y Negro. “El encierro tiene sus ventajas… Pone a hablar a los más callados y a callar a los más habladores. Blanco y Negro, a la vuelta de la esquina. Porque las cosas son como son. Con la camiseta al revés”. #BlancoyNegro una actitud”, posteó el artista.

Siendo coherente con su filosofía de “díganme qué hacer para no hacerlo”, ignoró los consejos de expertos augurando que no es un año para lanzar un disco y rompió —como acostumbra—los esquemas, presentando su proyecto online. “No es una estrategia de marketing ni de hacerlo esperar. Es que a veces, a los que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, necios, testarudos, entonces, no es fácil a veces… Pero, vamos a salir y vamos a salir en días… Lo cierto es que son dos discos. Uno se llama Blanco, otro se llama Negro… Saldremos primero con Blanco, y después viene Negro. Blanco tiene 14 canciones, Negro tiene 12… Es probablemente el trabajo más importante que hice en toda mi vida”, comentó a través de Instagram.

Así, sin intermediarios y de la forma más espontánea posible, a medio afeitar, decidió compartir con sus fans pequeños extractos de sus nuevas canciones. ¡Y comenzó la magia! Transformando el encierro de todos, en un concierto de talentos, que lo tomó por sorpresa. Una verdadera avalancha de versiones alucinantes de esos pequeños extractos de Blanco, que llegaron de todas partes del mundo, inundando las redes.

#CoversBlancoYNegro

Canciones que aun no salen, versiones que ya existen

#BlancoyNegro a la vuelta de la esquina. #CoversBlancoYNegro por @elysanijofficial (Puerto Rico)

Conociendo artistas anónimos, mientras nos quedamos en casa. #BlancoyNegro una actitud. #CoversBlancoYNegro

La respuesta de sus talentosos seguidores no podía dejarlo indiferente y ha dado pie a un nuevo proyecto, como una manera de devolver ese amor incondicional por su música y canciones que aún no ven la luz. Así, a través de @infomundoarjona se hará la selección de las mejores versiones para grabar un disco con los mejores exponentes, bajo el sello #METAMORFOSIS.

El primer sencillo “Hongos”, junto al video musical, será lanzado el 28 de abril a nivel mundial, a través de todas las plataformas digitales.