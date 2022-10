Argentina se abstiene de debatir sobre China en el Consejo de DDHH de la ONU

Buenos Aires/Sputnik

Argentina se abstuvo de votar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la apertura de un debate sobre la situación en China de los uigures y otras minorías musulmanas, para no vulnerar los mecanismos de cooperación existentes en el organismo, dijeron el jueves a la Agencia Sputnik fuentes de la Cancillería.

El planteamiento del debate rompía “el fundamento de cooperación entre los miembros de Consejo y sólo buscaba politizar el mecanismo”, señalaron.

Durante la sesión 52 del Consejo de Derechos Humanos celebrada el jueves, 19 países votaron en contra, 11 se abstuvieron y 17 se inclinaron a favor de abrir un debate en la próxima sesión de marzo para analizar los presuntos abusos contra minorías étnicas en la región occidental de Sinkiang.

La propuesta, impulsada por Estados Unidos, fue apoyada por Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Reino Unido y otros países de la Unión Europea.

Salvo Paraguay y Honduras, el resto de los países latinoamericanos que integran el organismo rechazó la iniciativa.

“La mayoría de los países votaron así como señal de que no queremos que se politice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que no se transforme en un ámbito de disputa entre potencias”, subrayaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Argentina, que preside el Consejo de Derechos Humanos, rechazó los términos del debate, que se asienta en un trabajo de carácter voluntario, “porque se pretende tratar este informe sin el consentimiento de China”.

La nación sudamericana, por ende, apuesta a que “se siga fortaleciendo la cooperación para promover y proteger los derechos humanos”.

El 31 de agosto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, concluyó que se habían cometido “graves violaciones de los derechos humanos” contra los uigures y “otras comunidades predominantemente musulmanas” en China.

“Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”, detalló el trabajo.

Argentina presidirá durante 2022 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que está integrado por 47 países.