ARENA y FMLN no tendrán presidencia en comisiones legislativas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La primera sesión de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa duró aproximadamente 5 horas, reunión que reveló varios acuerdos que allí se tomaron, por ejemplo, que las plenarias se van a realizar los días martes, a partir de las 10 de la mañana, y ya no los jueves como era costumbre en las administraciones anteriores.

Guillermo Gallegos, de la JD, confirmó que también se va a trabajar los días viernes con las respectivas comisiones, dejando atrás aquellos tiempos que el día después de la plenaria, eran contados los parlamentarios que asistían al recinto legislativo.

Mayormente se tomaron acuerdos administrativos de la Asamblea, más no temas de personal que laboran en la institución. El diputado aliado del Gobierno afirmó que las sesiones de Junta Directa se realizarán cada lunes a las 4 de la tarde, y la Comisión Política también sesionará los días lunes. Según dijo Gallegos, todos los partidos políticos tendrán representación en la Comisión Política.

También, aseguró que se mantendrán las mismas 20 comisiones que ya estaban, que dicho sea de paso, en su mayoría será presidida Nuevas Ideas, algunas otras por GANA; mientras que el PCN y PDC tendrán una cada uno. ARENA y FMLN no tendrán ninguna presidencia.

Información que confirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ya que por la cantidad de diputados tendrán la mayoría de presidencias, sostuvo. También confirmó que los partidos GANA, PDC y PCN, sí tendrán presidencia.

Hecho que no fue compartido por la diputada Dina Argueta del FMLN, ya que aseguró que desde un inicio, los nuevos parlamentarios no respetaron la proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Agregó que no fueron tomados en cuenta, “ni siquiera para conocer el protocolo de entendimiento que a puerta cerrada se discutió”.

La diputada de izquierda agregó que la Junta Directa no le brindaron participación en las comisiones de Hacienda, Salud y Educación, que a su juicio, allí se tratan temas importantes y que querían participar por tratar las “necesidades de la población”.

Se prevé que la sesión plenaria ordinaria número 2 se desarrolle entre hoy martes o mañana miércoles. El presidente Castro decidirá cuando convocar, explicó Guillermo Gallegos.