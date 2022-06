ARENA propone un protocolo inmediato de búsqueda de desaparecidos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó una ley con disposiciones especiales para la activación de protocolos de acción de búsqueda de personas desaparecidas, ya que este flagelo sigue afectando a los salvadoreños a pesar de haberse impuesto un régimen de excepción, según dijo el partido tricolor.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, sostuvo que en la legislación nacional no existe una ley que regule el tema de las desapariciones, “aún con el régimen de excepción todavía hay personas que son reportadas como desaparecidas. Estamos en el rango de países de Latinoamérica con mayor (número) de personas desaparecidas”.

El diputado Rodrigo Ávila informó que en los últimos tres años se han reportado casi 4 mil casos de desaparecidos, ante esa realidad presentaron una propuesta de ley que da disposiciones especiales para la activación del Protocolo de Acción Urgente de Búsqueda de Personas que busca generar un mecanismo de búsqueda, tomando en cuenta que ya existen coordinaciones interinstitucionales que se basan en protocolos de entendimiento, pero que con la normativa se le daría un título de ley.

“Lo que se busca es básicamente combatir y erradicar la impunidad, la inacción (falta de acción) y la ineficacia que puedan existir a veces en algunos operadores del Estado”, destacó Ávila.

Con la normativa pretender integrar el esfuerzo para impulsar la búsqueda y las investigaciones de las personas desaparecidas ya que, “quienes están sufriendo las consecuencias en estos momentos no son solo las víctimas del desaparecimiento en sí, sino que las familias de estas personas que están siendo revictimizadas todo el tiempo, personas que están buscando a su ser querido y personas que en estos momentos no encuentran las respuestas necesarias del Estado”.

La propuesta de ley regula la aplicación de un protocolo, dándole énfasis a las personas en condición de vulnerabilidad, es decir, los niños, niñas, adolescentes y otras en condiciones especiales. Se reconoce el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada y se eleva al rango de orden público. Se prohíbe que se suspenda la búsqueda de la persona si no opera primero un mecanismo que va a regular la materia. El protocolo se activaría de manera inmediata.

Según los datos de ARENA, el Instituto de Medicina Legal reporta 2,106 cadáveres sin identificar en los últimos cinco años, 914 de estos víctimas de homicidio.