ARENA propone creación de comités municipales de emergencia por COVID-19

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de garantizar la salud de los salvadoreños y frenar el alza en los contagios de coronavirus, diputados de ARENA presentaron el proyecto de Ley Especial para la contención de la Pandemia por COVID-19 en el que proponen la creación de comités municipales de emergencia por la enfermedad.

Según la propuesta, los comités estarían conformados por el alcalde municipal, representantes de la Unidad de Salud, Policía Nacional Civil (PNC), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) si hubiere en el municipio y un líder comunitario.

El partido tricolor presentó un segundo anteproyecto denominado Ley de uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19.

La propuesta contempla la obligatoriedad del uso de mascarilla o cubre bocas para las personas que transiten por las calles, espacios al aire libre, lugares de uso público en todo el territorio nacional o cuando asistan o permanezcan en lugares públicos o privados con la permanencia de más de cinco personas.

Los legisladores destacaron que la propuesta de ley no riñe con las medidas de distanciamiento social y lavado de manos las cuales deben implementarse en todo momento para evitar la propagación del COVID-19.

Según el marco legal propuesto “toda persona que sin justificación no portare mascarilla, no hiciere buen uso de la misma o a sabiendas de ser portador del virus u otra enfermedad contagiosa, no utilizare ninguna protección será sancionado con una multa de $50 a $100 dólares”.

Idéntica penalización tendrían quienes incumplan el distanciamiento físico, no acaten la desinfección de manos o ignoren el contenido de esta ley y si después de hacer el llamado de atención no acatare la orden.

Los legisladores de ARENA sostuvieron que ambos esfuerzos están orientados a contribuir en la lucha por frenar el alza en la propagación del virus que experimenta el país en las últimas semanas.