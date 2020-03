ARENA denuncia a gobierno por propaganda electoral adelantada

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputados del partido ARENA acudieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para denunciar al gobierno por propaganda electoral adelantada, debido al spot “Hora de Decidir” transmitido en diferentes canales de televisión que conmemora los primero nueve meses de gestión de Nayib Bukele, presidente de la República y cuestiona a dirigentes de partidos de oposición.

Para los legisladores, la publicidad proyectada por el Ejecutivo “busca dañar con dolo la reputación, plataforma electoral, principios y valores del partido ARENA y de esta forma influir de manera electoral en la población”, por lo que buscan se sancione a este órgano de Estado.

“Por haber pautado un spot donde se está violentando el artículo 81 de la Constitución que establece que no se puede hacer propaganda electoral fuera de término, esto también es violatorio de los artículos 170 y 175 del Código Electoral por las imágenes de dirigentes de nuestro partido, lo cual está prohibido”, dijo René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.

Según los legisladores del partido tricolor, la denuncia contra la Presidencia de la República por propaganda electoral adelantada se basa en que el spot publicitario se presentó momentos en que se dieron a conocer encuestas de opinión que reflejan una alta aprobación de los ciudadanos a la gestión gubernamental.

Portillo Cuadra explicó que en los momentos en los que el spot habla de combatir la corrupción y el crimen organizado, aparecen en pantallas las imágenes de Norman Quijano, Ricardo Velásquez Parker y Gustavo López; además, cuando se habla de corrupción y crimen sale la bandera arenera, lo cual es una clara alusión al partido.

“Hasta este momento no hay una sola persona condenada por tales delitos y respetando no solo la presunción de inocencia, si no también aludiendo al decoro de estas personas, a su propia imagen es un video difamatorio e injuriante”, sentenció Cuadra.

Los diputados de ARENA sostuvieron que, según el Código Electoral, la sanción hacia el Ejecutivo de resultar culpable por el delito de propaganda electoral adelantada, es una sanción económica cuyo monto deben decidir los magistrados del TSE.

ARENA también presentó una petición a la oficina de información y respuesta de Casa Presidencial para que el gobierno de Nayib Bukele de cuentas de los gastos que se hacen en publicidad, esto por una “millonaria” campaña en medios televisivos.

A juicio del partido tricolor que fundamenta su petición en el artículo 10, numeral 19, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), los fondos con los que se paga esta campaña deberían utilizarse en acciones en beneficio de los salvadoreños como la seguridad ciudadana.