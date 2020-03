ARENA apela reorientar aspectos de préstamo por $109 millones

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Luego de la reunión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el partido ARENA continúa con dudas respecto a componentes del préstamo de $109 millones para financiar la fase III del plan de seguridad Control Territorial.

Carlos Reyes, coordinador de fracción de ARENA, externó que a pesar de que la comisión acordó pedir tanto el desglose del proyecto de préstamo al BCIE, así como el plan de seguridad al Ejecutivo, aún no se han presentado dichos documentos.

“Si nos dan toda esa información y la tenemos a tiempo, no vemos problema en autorizar el préstamo, pero si no la tenemos, ahí va a estar un poco complicado, ya no depende de nosotros, sino del Ejecutivo que nos dé esa información”, dijo Reyes.

El legislador, asimismo, expuso que a juicio del partido tricolor los recursos asignados a algunos componentes del crédito que consideran innecesarios como el buque y trajes para desactivar bombas podrían reorientarse hacia otras necesidades de seguridad.

Reyes sostuvo que si el país alquila 6 helicópteros por los que recibe $15 millones al año y en el proyecto de préstamo se destinan fondos a la compra de dos más podrían decantarse por adquirir solo uno. En el caso del buque también adelantó que si en los próximos meses el gobierno recibiera uno donado por los Estados Unidos, no ve necesaria la compra de otro.

“Ese dinero que viene para el buque podríamos reorientarlo, además se habla de comprar 352 para desactivar bombas, necesitaremos esa cantidad de trajes en un país con 262 municipios donde se desactivan pocas bombas al año, nosotros creemos que no, es absurdo, eso es lo que vamos a corregirle al gobierno”, expresó Reyes.

El jefe de fracción de ARENA considera que los recursos destinados para adquirir el buque podrían reorientarse y con ello incrementar la cantidad de uniformes para policías y soldados que incluye el crédito de 50 mil.

Antonio Almendaris, coordinador de fracción del PCN, se mostró a favor de autorizar la contratación del crédito mencionado, ya que consideró que con ello se contribuirá a proteger la vida de la población y en particular de quienes trabajan en seguridad.

“Nosotros dimos nuestros votos para que mediante inteligencia y tecnología podamos evitar que continúen los asesinatos de agentes de policía y Fuerza Armada”, sostuvo el legislador.

La Comisión de Hacienda se reunirá el próximo lunes para continuar el análisis de la solicitud del Ejecutivo en torno a que se apruebe la autorización para el contrato de préstamo por $109 millones para financiar la fase II del plan de seguridad Control Territorial.