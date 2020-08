Archivos militares con medidas cautelares por caso El Mozote

Gloria Silvia Orelana

@GloriaCoLatino

“Ahora, hay una medida cautelar que les prohíbe (a los funcionarios) mover esos documentos y archivos militares. Y esperamos que la cumplan -y si hay alteraciones- posiblemente encontremos evidencia de la destrucción”, dijo David Morales (CRISTOSAL), al resumir parte de la jornada en la audiencia para definir los protocolos y calendarización de las inspecciones en archivos militares y otros documentos, en el Caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños.

La audiencia establecida por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, a cargo del Juez Jorge Urquilla, reunió a las partes procesarles, a los representantes de la presidencia y peritos debidamente acreditados para realizar las diligencias judiciales de revisión de archivos militares. “No solo son planes militares, sino cualquier evidencia o rastro de documentación al caso, que pueden ser archivos de prensa o información administrativa”, subrayó Morales.

A la audiencia se hicieron presentes también, familiares de las víctimas o sobrevivientes, que dan seguimiento al proceso judicial, que se reapertura el 30 de septiembre de 2016, por el juez Urquilla, aplicando el Código Procesal Penal de 1973, por los delitos de violación agravada, asesinato, privación de libertad agravada, violación demorada, robo, daños agravados, estragos especiales y actos de terrorismo. A la audiencia de comparecencia debían acudir el ministro de la Defensa, René Francis Merino, la ministra de Cultura, Suecy Callejas, el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, pero solo llegaron sus representantes, como José Ángel Chacón por la presidencia, el coronel Carlos Ever Vanegas, por el Ministerio de la Defensa y la abogada Shirley Nancy Cordero.

El proceso tuvo un momento de dilación por parte de los abogados defensores de los militares imputados, quienes se objetaron la participación de la perito guatemalteca, Velia Muralles Bautista, que de forma virtual, seguía la audiencia en la Embajada de El Salvador en Guatemala, que fue desestimado por Morales, y que el juez Urquilla, aprobó.

“Hubo algunos alegatos sobre planes militares secretos, por parte de los abogados defensores, pero creo que en la audiencia, el señor juez dejó claro, que no puede haber esa secretividad a estos planes militares si existen. Y solo esperamos que haya un protocolo de colaboración y sobre todo que haya voluntad que se revisen los archivos, tuvimos la experiencia con ministros de la defensa como el General (David) Munguía Payés que dijo que fueron destruidos esos archivos o un viceministro que mintió ante la Sala de lo Constitucional afirmando que no se elaboraban documentos de planes, esperamos que no sea la tónica ahora”, acotó Morales.

Sobre los resultados de la audiencia, Morales consideró que fueron “positivos”, además, que había una orden judicial dictada, por tanto, no era deliberante, para las instituciones del Ejecutivo y no podían controvertirla, sino que acatarlas y cumplir la orden judicial, además de no haber razón legal.

Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, consideró como “muy importante” la resolución que va emitir el juez Urquilla luego de la promesa del presidente Nayib Bukele de abrir los archivos militares, para dar continuidad al caso de El Mozote.

“El presidente Bukele afirmó que si le pedían abrir los expediente de la A la B, él se comprometía de hacerlo de la A a la Z, y creo que hay una apertura de los funcionarios designados esta mañana (viernes) que se han comprometido hacer las coordinaciones pertinentes en las instituciones que tienen archivos militares y es muy importante también, porque en este tipo de inspecciones no solo se va a establecer la verdad de El Mozote, porque si recuerdan el batallón Atlacatl, operó a nivel nacional y hay muchas masacres que están en la impunidad, y pese a que la defensa alegó que no son de este caso, serán muy importantes por otras masacres y desaparecidos que están en impunidad”, manifestó.

Los documentos y archivos militares a consultar es la “Operación Rescate”, que realizó la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, que exterminó alrededor de mil personas, en su mayoría niñas, niños, mujeres y adultos mayores, en diciembre de 1981.

Y ante el alegato del representante de la presidencia Ángel Chacón, sobre la prohibición de acceso a “planes secretos militares” porque debe garantizarse la seguridad, soberanía y defensa del Estado, fueron desestimados por David Morales (Cristosal), quien citó el artículo 168 de la Constitución de la República, que señala que no hay ninguna disposición constitucional que niegue este tipo de documentos a cualquier tribunal que investiga un crimen como la Masacre de El Mozote.

“Al contrario, se debe cumplir la ley con los protocolos necesarios y si en la práctica se han dado obstáculos y no sabemos si hubo alteraciones en el pasado o el presente en esos archivos. No sabemos si van entorpecer en el desarrollo de la diligencia, pero deben tener presente que se trata de una orden judicial y que estará la autoridad judicial con sus auxiliares la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, y de entorpecerlo podría ser delito para los funcionarios que traten de obstaculizar las diligencias o alterar el estado de los documentos, esperamos no encontrar ningún obstáculo”, reafirmó.

El proceso de consulta de archivos, documentos y la presentación del informe final de los peritos al juez de Instrucción, Jorge Urquilla, podría extenderse hasta diciembre del presente año. Entre los archivos se encuentra AGFA EMCFA I Personal; AGFA Archivo BIRI Atlatcatl; AGFA Conjunto II Inteligencia; AGFA Conjunto III Operaciones; AGFA Conjunto IV Logística; AGFA Archivos BIRI “Ramón Belloso”, AGFA Archivo Histórico Primera Brigada de Infantería; Archivo dela Fuerza Aérea Salvadoreña, Primera Brigada Aérea, Segunda Brigada Aérea.

Así también, Archivo Central Brigada de Artillería “Tte.Cnel.Oscar Osorio”; Archivos Oficinas Relaciones Públicas de la Fuerza Armada, Archivo Comité de Prensa de la Fuerzas Armadas, COPREFA, Hojas de Servicio; Archivo Histórico y Archivo General de la Nación, Ministerio de Cultura.

El Archivo Central de la Tercera Brigada de Infantería San Miguel; Archivo Central del Destacamento Militar No.4, para luego pasar a la consolidación de la información a la que seguirá un informe individual y posterior una revisión e integración en un solo informe pericial que será entregado al Juez Urquilla, estas actividades se realizarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre próximos.