Deportes Diario Co Latino/COES @DiarioCoLatino El hermano lejano, Enrique Arathoon, que compite por El Salvador en el Torneo de Vela de los Juegos Olímpicos de Tokio, mejoró ayer su actuación con respecto a su debut dominical en las aguas del Puerto de Enoshima. Su actuación del lunes le permitió terminar ubicado en la casilla 20 entre 35 veleristas con 28 puntos de un total de 56, en un deporte en donde se descarta la peor regata. Tras el error cometido en la primera fecha, que le costó una amonestación, Arathoon finalizó 17 en la segunda regata y 11 en la tercera. De acuerdo al calendario del torneo, para este martes están programadas las regatas 4,5 y 6 y el miércoles, la 7 y 8. Sobre su performance de este lunes, durante la cual pasó del lugar 8 al 11, Enrique explicó: “En la última boya me pasaron por el costado, similar a lo que me ocurrió el domingo. Estamos trabajando en eso, en mantener la calma sobre todo cuando nos quedamos sin viento, para buscar rápido las opciones. En la primera regata también tenía que estar entre los diez mejores, pero tuvo un incidente, pero el error más grande fue en el último approach, porque me quedé centrado, sin viento, y ahí perdí mucha distancia con el grupo líder”. Hoy se lanza Acosta En la jornada de este martes y según el calendario acuático, para hoy está programado el debut de Marcelo Acosta en la prueba de los 800 metros libres de natación. Tras no haber logrado su clasificación con Marca A exigida por la FINA, este tritón residente y estudiante en los Estados Unidos, es junto a Enrique Arathoon, una de las dos esperanzas en lograr una buena actuación en sus pruebas. Para nadar este evento, Acosta viajó con u mejor tiempo personal de 7 minutos, 59 segundos y 11 décimas. Marca que contra viento y marea intentará mejorar para sacar pecho y tomar buenas vibras para su segunda y última participación del próximo viernes en los 1,500 metros libres.

Arathoon mejora en Vela y hoy se lanza Marcelo Acosta Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Dictaminan favorable para subsidiar a MIPYMES por aumento de salario mínimo Lula denuncia comportamiento genocida de Bolsonaro ante Covid-19 Sostienen que declaración conjunta contra Cuba aísla a EEUU Deportes Diario Co Latino/COES

@DiarioCoLatino El hermano lejano, Enrique Arathoon, que compite por El Salvador en el Torneo de Vela de los Juegos Olímpicos de Tokio, mejoró ayer su actuación con respecto a su debut dominical en las aguas del Puerto de Enoshima. Su actuación del lunes le permitió terminar ubicado en la casilla 20 entre 35 veleristas con 28 puntos de un total de 56, en un deporte en donde se descarta la peor regata. Tras el error cometido en la primera fecha, que le costó una amonestación, Arathoon finalizó 17 en la segunda regata y 11 en la tercera. De acuerdo al calendario del torneo, para este martes están programadas las regatas 4,5 y 6 y el miércoles, la 7 y 8. Sobre su performance de este lunes, durante la cual pasó del lugar 8 al 11, Enrique explicó: “En la última boya me pasaron por el costado, similar a lo que me ocurrió el domingo. Estamos trabajando en eso, en mantener la calma sobre todo cuando nos quedamos sin viento, para buscar rápido las opciones. En la primera regata también tenía que estar entre los diez mejores, pero tuvo un incidente, pero el error más grande fue en el último approach, porque me quedé centrado, sin viento, y ahí perdí mucha distancia con el grupo líder”. Hoy se lanza Acosta En la jornada de este martes y según el calendario acuático, para hoy está programado el debut de Marcelo Acosta en la prueba de los 800 metros libres de natación. Tras no haber logrado su clasificación con Marca A exigida por la FINA, este tritón residente y estudiante en los Estados Unidos, es junto a Enrique Arathoon, una de las dos esperanzas en lograr una buena actuación en sus pruebas. Para nadar este evento, Acosta viajó con u mejor tiempo personal de 7 minutos, 59 segundos y 11 décimas. Marca que contra viento y marea intentará mejorar para sacar pecho y tomar buenas vibras para su segunda y última participación del próximo viernes en los 1,500 metros libres. Compartir Facebook

Twitter

Google +