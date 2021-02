Aquel espectacular golazo de Rugamas a Leao, del Gremio

Rolando Alvarenga

Hay goles que por espectaculares y sus protagonistas se quedan en la retina. Por ejemplo el golazo que el el 6 de Agosto de 1981 le anotó el mediocampista salvadoreño José Luis Rugamas al entonces tres veces arquero mundialista de Brasil, Emerson Leao, que después estuvo en su cuarto Mundial en México 1986.

Ocurrió una soleada tarde dominical ante un abarrotado Monumental estadio Cuscatlán, durante uno de los partidos de fogueo de la Seleccción Nacional que se alistaba para jugar en la Hexagonal Pre Mundialista de Honduras 1981. El golazo de Rugamas fue producto de un furibundo cañonazo diagonal desde casi mediacancha (por el sector de platea) que superó el estirón de Leao cuando el cronómetro indicaba el minuto 71.

Instantáneamente casi todos los seleccionados se le fueron encima al “chelis” para festejar semejante golón, mientras en todos los sectores del Cusca los miles de espectadores festejaban eufóricos en todo el estadio un golazo de etiqueta mundialista anotado a un arquerazo brasileño. Aunque dos minutos después, Wilson Tadei ponía el definitivo 3-2 a favor del Gremio, aquello fue inolvidable y de película.

Recuerdo que al escuchar el silbatazo final del árbitro, el colega Ismael Nolasco que laborada para el Circuito YSR, corrió a interceptar a Emerson y con el micrófono inalámbrico por delante le preguntó sin rodeos: “Emerson, ¿que le pareció el segundo gol salvadoreño?” y la respuesta de Leao fue: “¡Imposible!” y allí ante la prisa del arquero por dirigirse a la banca de su equipo, se cortó el escueto, pero contundente intercambio de palabras con respecto a un histórico golón.

Se perdió 2-3, con “El Mandingo” Rivas abriendo el marcador a los 20 minutos. Empató Newmar a los 37 y Baltazar De Morais aventajó al Gremio al minuto 49. No obstante y aún en la derrota, el golazo de Rugamas fue más que suficiente para encontrar consuelo en una tarde espectacular en donde “Mágico”, para no variar, desquitó con su exquisito futbol cualquier cantidad de pesos pagada en las taquillas. Nunca le pregunté y no recuerdo, pero creo que a la hora de las evaluaciones, este gol, por quien lo encajó, por la distancia y la potencia, clasifica como el más espectacular de la trayectoria del ex Marte y FAS, “chelis” Rugamas, un gran personaje.