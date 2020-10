Aprobación de nueva Ley para contener pandemia es «inconsulta»,  considera Alabí 

Yaneth Estrada

@caricheop

«Me parece una decisión inconsulta al Sistema Nacional Integrado de Salud», afirmó el ministro de Salud, Francisco Alabí, sobre la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19, aprobada ayer por la Asamblea Legislativa. «Están programando acciones hacia futuro que no dependen de una reunión en la Asamblea Legislativa, sino de la evolución de la pandemia en el territorio», enfatizó el funcionario.

Los diputados de la Asamblea aprobaron, con 58 votos, la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad de COVID-19, la cual tiene por objeto la atención, el manejo y el control integral de la pandemia, no sin antes garantizar el respeto a los derechos fundamentales, como la libre circulación, el trabajo, el respeto a la institucionalidad democrática y la salud integral de la ciudadanía. La nueva normativa pone como autoridad responsable al Ministerio de Salud, entidad que coordinará el trabajo interinstitucional entre todas las diversas instituciones del Estado que trabajan contra la pandemia por COVID-19.

El MINSAL está obligado a elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Prevención, contención y respuesta oportuna a la Pandemia por COVID-19. No obstante, el artículo 8 determina que la cuarentena debe ser específica y domiciliar, ya no se podrá decretar cuarentena a escala nacional o generalizada. Además establece que las zonas epidémicas sujetas a control sanitarios no puede suspender los derechos como la libre circulación o Cercos Sanitarios, ya declarados inconstitucionales por la CSJ. Esta medida tendrá como único propósito el monitoreo sanitario necesario a cargo del personal de salud.