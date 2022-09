Apología de Twitter: Luis Rivas

César Ramírez

El twitter es un modelo desigual (troles versus cuentas personales, opiniones individuales contra grupos pagados, la verdad contra miles de noticias falsas etc.) no existe una regulación local y menos internacional sobre los pronunciamientos emitidos en ese medio (diferenciemos la comunicación individual, el sentido comunitario, la sociedad internacional, opiniones políticas o científicas etc.) ¿puede un modelo de 150 caracteres considerarse un delito? en cualquier sentido de la afirmación debe constituirse un modelo de código penal y una referencia Constitucional.

Nuestra sociedad tiene por “normalidad” la “industria del insulto”, desde hace años son conocidos personajes que usan el twitter como armas para “muertes civiles” (entendida como denigración, noticias falsas, apodos, burlas antifeministas, acoso sexual, escarnios sociales comunicados sin restricción, llamados inconstitucionales, elaborados contenidos contra las familias de opositores etc.) es un clima tóxico de versiones donde se pretende que la “verdad social” sea eliminada por una cascada de contra-informaciones, en pocas palabras una guerra sucia comunicacional.

La atmósfera de las redes sociales es violenta, se llama a la violencia por diversos métodos, físico o simbólicos, usualmente contra opositores políticos, profesionales, religiosos, ciudadanos en general, la secuencia puede observarse en diversos momentos de reclamos ciudadanos o durante los períodos electorales, la consecuencia al final parece ser “la justificación del mal”, que puede ser individual o social, en síntesis la democracia es afectada en todos los niveles, recordemos la toma del Capitolino norteamericano el 6 de enero de 2021.

La situación es muy grave en relación a esta circunstancia, casi retornamos a la antigüedad en el siglo XXI, una historia referida por Javier Benéitez en "La Apología de Platón o la defensa del mal ciudadano" anota: "la parábola de las espigas" dice que cuando Pediandro, tirano de Corinto, accedió al poder, mandó un heraldo suyo a la corte del tirano Trasíbulo de Mileto para preguntarle por una fórmula para mantenerse en el Gobierno. Habiendo llegado el heraldo a Mileto, y tras haberle formulado la pregunta, Trasíbulo lo sacó fuera de ciudad y le dirigió a un campo sembrado de trigo: mientras el tirano pedía al heraldo que le repitiese la pregunta, el tirano iba segando la espiga que él veía que sobresalía sobre las otras. Una vez atravesado el campo labrado despidió al heraldo, con lo que éste vino a Corinto creyendo que Trasíbulo no le había dado ningún consejo, y así se lo hizo saber a Periandro. Él le pidió que le contara punto por punto lo que él y Trasíbulo habían hecho. Periandro comprendió finalmente que lo que Trasíbulo le aconsejaba era asesinar a los ciudadanos que sobresalían, y que ésta sería la forma más segura de lograr la estabilidad en su gobierno"… Es la historia de una lejana tiranía, donde no existía el twitter, pero si los tiranos. Ahora Luis Rivas guarda prisión, acusado por críticas al gobierno en twitter.