APES presenta política de género a los medios de comunicación

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó la “política de género” para personas periodistas de medios de comunicación digitales y comunitarios en el marco del Proyecto FIP LA No. 60342, en el contexto que las mujeres periodistas enfrentan, de manera habitual, “obstáculos y violencias” debido a las inequidades de género, por el hecho de ser mujeres.

La política también incluye variables como la identidad de género, la orientación sexual, raza y clase socioeconómica, que pueden trascender y aumentar el riesgo en el ejercicio de su profesión.

“Durante el 2021, el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES registró 219 denuncias, en las que se vieron afectadas 226 personas. De esa cantidad 70 fueron mujeres y 2 periodistas de la comunidad LGBTI”, informó Susana Peñate, integrante de la junta directiva de la APES. Y en razón del mandato y objetivos de la APES, señaló Peñate, no podían tener una “actitud indiferente” frente a la inequidad de género, al integrar las perspectivas de género entre hombres y mujeres cisgénero (cis), transgénero (trans) y personas no binarias (nb) que ejercen su oficio como periodistas en medios de comunicación comunitarios y digitales.

“Los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres se enmarcan en una estructura de exclusión de las mujeres de la vida pública. Este es un fenómeno multidimensional que incluye una diversidad de factores que se traducen en violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres a lo largo de su vida, la violencia contra las mujeres basada en el género”, afirmó.

“La prevalencia de patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios, la falta de acceso a una educación igualitaria, la pobreza y falta de recursos económicos, las barreras en el acceso a los medios de comunicación y la brecha digital, también son obstáculos para que las mujeres ejerzan su libertad de expresión y de prensa”, reiteró Peñate.

Sobre los actos de violencia contra las mujeres y en específico a “mujeres periodistas”, señaló la APES, no son acciones aisladas, sino que responden a un patrón sociocultural, con signos patriarcales y misóginos que se apoya en una estructura de discriminación basada en el género.

“La Política de Género tiene como objetivo identificar las necesidades de las y los periodistas cisgénero, transgénero y personas no binarias para transversalizar la perspectiva de género y equidad en el ejercicio periodístico dentro de los medios comunitarios y digitales”, agregó Peñate. En cuanto a los principios de la Política de Género, señaló que la equidad en cargos de decisión, igualdad de oportunidades y erradicar el ciberacoso como parte de la violencia de género forma parte del contenido de la política.

“Otros principios es la no discriminación basada en género, no a la violencia y acoso sexual, responsabilidad de los cuidados, transversalidad, no sexismo, respeto e inclusión de identidades de género y orientaciones sexuales”, puntualizó la directiva de la APES.