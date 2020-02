APES pide transparencia en elección de comisionados al IAIP

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido a las irregularidades en los plazos de la segunda convocatoria a elección de ternas para comisionados propietarios y suplentes, por el gremio periodístico, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió un proceso transparente y apegado a la ley.

La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo explicó que el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el artículo 63 de su Reglamento establecen que la convocatoria a elección de ternas de las entidades proponentes, en este caso las asociaciones de periodistas, debe tener un plazo de sesenta días.

“La convocatoria presentada por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia establece un plazo de veintinueve días, desde el 21 de febrero hasta el 20 de marzo, para la inscripción de ternas y doce días después la asamblea de elección de ternas. Pedimos corregir los plazos de esta segunda convocatoria y apegarse a lo dictaminado en la LAIP y su reglamento”, recalcó Cárcamo.

Advirtió que, de no corregir estos plazos, la APES no participará en un proceso que no cumple con los principios de transparencia, idoneidad y representación de los diferentes sectores del gremio. Además, solicitó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) delegar a una persona para que garantice el debido proceso por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, a fin de actuar como intermediador con las asociaciones de periodistas interesadas en participar.

“Apenas nos están dando en promedio veinte días a los interesados para que puedan solicitar las diferentes solvencias ante las entidades; es de recordar que en el proceso anterior, algunos interesados se quedaron fuera porque justamente se tardaron más del mes para conseguir esas solvencias, como la Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, PDDH, entre otras”, sostuvo la periodista. Exhortó a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia a valorar el procedimiento tal cual se está llevando a cabo, debido a que el proceso anterior terminó lamentablemente con la renuncia de los comisionados, justamente porque no se cumplieron los procesos establecidos en la Ley y el Reglamento.

La presidenta de la APES reiteró que el anterior proceso de elección incumplió con la Ley y el Reglamento, al inscribir candidatos quienes no cumplieron con los requisitos, así como por elegir con solo dos entidades proponentes, por lo que no podía establecerse la terna que debía presentarse al presidente de la República.