Apertura de aeropuerto dependerá de la evolución del COVID-19

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) enfatizó que el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero permanece cerrado para vuelos comerciales desde el 18 de marzo, y todavía no hay una fecha definida para la reapertura, pues se debe esperar lo que sucede después del 21 de mayo, si se logra aplanar la curva de casos de COVID-19.

“No hay fecha precisa, la daremos a conocer en la medida que hagamos los análisis pertinentes, por eso es crucial aplanar la curva de los casos de COVID-19, luego vamos a evaluar cuándo gradualmente vuelve a operar el aeropuerto; se prevé tener protocolos sanitarios en la reapertura, pero hay tiempo para discutir la estandarización entre aeropuertos y aerolíneas”, externó Anliker.

Aclaró que durante la pandemia por el nuevo coronavirus el aeropuerto continúa abierto para recibir vuelos de carga y humanitarios; sin embargo, a partir del Decreto Ejecutivo No. 24 en la terminal de carga únicamente están expeditando alimentos perecederos, medicamentos o cualquier otro insumo para atender la emergencia, el resto es almacenado. En el mes de abril, en la zona de carga movilizaron 960,000 kilos, de los cuales 333,000 eran insumos para enfrentar la pandemia, han operado 81 vuelos cargueros y 51 humanitarios.

“Cerramos la terminal de pasajeros, pero la terminal de carga sigue operando, especialmente todo aquello que sea por la seguridad alimentaria, no podemos tener todo el personal laborando porque deben cumplir una cuarentena; entiendo las incomodidades de algunos que esperan cargas, pero por el momento lo primordial es cuidar las vidas, la gente no se va a morir por no recibir un repuesto, nos vamos a morir por movilizarnos y andar contagiando a personas. Como CEPA no queremos ser responsables que haya una aglomeración y la gente se vaya a contagiar, por ir a traer una carga que no sea de suma urgencia”, afirmó el funcionario en una entrevista televisiva. Asimismo, destacó que el mayor movimiento en el Puerto de Acajutla son alimentos, más de 800 toneladas métricas han ingresado al país, se han recibido contenedores de leche en polvo, granos y otro tipo de alimentos provenientes de varios países, entre ellos Brasil, principalmente están movilizando los alimentos a utilizar para las 2.7 millones de canastas solidarias que se entregarán a las familias salvadoreñas afectadas por la pandemia.

Entre tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill informó que se llegó a un acuerdo con las aerolíneas, para validar los boletos de todos los salvadoreños que no lograron retornar al país, debido a la pandemia de COVID-19. Se acordó iniciar el proceso ordenado para repatriar a los compatriotas en las distintas ciudades de América del Norte y Sudamérica, sin vulnerar el sistema y cuidando la integridad de cada uno. Hay un registro de 2,890 salvadoreños, quienes se encuentran en 80 países, y de los cuales 1,200 están en extrema vulnerabilidad; ayer arribaron al país salvadoreños procedentes de Costa Rica; sin embargo, en redes sociales denunciaron que cada retornado pagó $600 por su asiento y solo pudo llevar una maleta de veinte libras, muchos tuvieron que dejar sus pertenencias.