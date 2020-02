Apertura a juicio contra tres exempleados de la PNC

@DiarioCoLatino

El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador ordenó pasar a juicio a los exempleados administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC) Néstor Agustín Mejía Berríos, Manuel Antonio Flores y Cristina Jamilette Rivas Aparicio acusados de peculado y falsedad material; a Néstor se también le acusan de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Según el expediente judicial, la investigación se originó con la verificación de los repuestos en custodia del almacén número 3, debido a que el jefe de la unidad de asuntos internos de la PNC da aviso informando del faltante de repuestos y entrega de aceite para vehículos, resultado obtenido en una auditoría realizada desde el año 2008 al 2014.

Presuntamente los imputados habrían permitido la sustracción de productos que son valorados en 209 mil 742 dólares con 16 centavos. De acuerdo al fiscal del proceso, los hechos se dieron desde el año 2006, los ex empleados permitieron que ellos o terceros sustrajeran bienes. Así también, las órdenes de requisiciones se alteraban y registraban que salían más repuestos de lo que se estaba despachando.

Además, el juzgado otorgó sobreseimiento definitivo a Lorgio Antonio Campos Quintalla, Lisandro Alfredo Abarca Ramírez, José Moisés Mata Rivera y José Ángel Orellana Durán porque fiscalía no pudo lograr establecer la participación de éstos.

Únicamente por el imputado Jerónimo Salvador Pineda Torres no se resolvió, si pasa a juicio o no, debido a que su abogada defensora no pudo asistir a la diligencia. Este imputado junto a Lorgio Campos guarda prisión debido a que en mayo de 2019 fueron condenados a 12 años de cárcel, por el Tribunal 2° de Sentencia de ésta capital, por otro caso de peculado.