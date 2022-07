Apertura 2022 inicia con garra en su primer fecha

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Los equipos de la Liga Mayor de Fútbol volvieron este fin de semana a los diferentes escenarios deportivos de la liga mayor a través del Apertura 2022, en donde algunos clubes iniciaron de la mejor forma la primera jornada del torneo.

Los equipos encargados de dar el pitido inicial del torneo apertura fueron el cuadro fogonero y el Atlético Marte, en calidad de visitante, en donde el Jocoro hizo de lo suyo y no dejó escapar de la Tierra de Fuego los tres puntos tras imponerse con una marca de Juan Carlos Argueta (8’) y un tanto de Carlos Arévalo (19’) contra los marcianos. El encuentro finalizó 2-0 con ventaja para el Jocoro.

Entretanto, Chalatenango, empató en el Gregorio Martínez con Santa Tecla. Los pericos dieron pelea en casa de los alacranes, mantuvieron su ritmo para tomar la delantera pero la defensiva norteña no dio lugar a la ventaja, al igual que los visitantes tampoco dejaron que el equipo local tomara la delantera y sobre los 90’ del partido, concretaron un empate sin goles. En el Barraza, el Águila dejó al Once Deportivo hacerse de los primeros tres puntos tras disputar un encuentro donde el bajo ritmo de los emplumados dio la oportunidad para que Javier Bolaños marcara su doblete, el primero sobre los primeros 10’ y el segundo sobre el inicio del segundo tiempo 46’. Kevin Santamaría descontó para el cuadro migueleño (56’), con la intención de estabilizar el marcador, pero, no pudieron alcanzar el empate y el marcador finalizó con un 1-2.

Los metapanecos cayeron en su contienda (0-1) ante la llegada de los gallos al Jorge ‘Calero’ Suárez, con un único tanto de Marlon Cornejo sobre los primeros cinco minutos del partido, mismo que dejó al Platense con los tres puntos.

El equipo tigrillo sentenció los primeros tres puntos con una goleada de 4-0 a la novedad de la primera división, el CD Dragón. El doblete del foraneo, Guillermo Stradela (13’, 53’) y el del mexicano Omar Rosas (61’,77’) mostraron superiores a los santanecos que no escatimaron y avanzaron con garra a la jornada dos.

La primer fecha dejó a Jocoro, Once Deportivo, Platense y FAS con los primeros tres puntos, algo que impulsa a los equipos a seguir cosechando victorias para hacerse de un lugar importante en la tabla general.