Anuncian reformas en la Policía peruana tras violeta represión

El ministro del Interior de Perú, José Elice, anunció este jueves «medidas muy radicales» para reformar a la Policía Nacional, todo ello tras la muerte de dos personas por disparos de agentes en las protestas de trabajadores agrarios registradas durante el miércoles.

Las declaraciones del titular llegaron en referencia una fotografía difundida por los medios locales, en la cual se aprecia a un agente policial empleando un arma de fuego y apuntando, según parece, a los manifestantes.

No obstante, Elice matizó y dijo: «yo no puedo decir que esa persona es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego. Es muy alarmante esta fotografía y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional del Perú porque esto simplemente no puede ocurrir».

El jefe de la cartera responsable del orden interior señaló que «ningún miembro de la Policía, en las circunstancias en que ha ocurrido cualquier evento en el contexto de esta protesta, puede utilizar el tipo de arma de fuego que aparece en esa fotografía», dijo.

Por ello, indicó que se harán las investigaciones al respecto y, de comprobarse la veracidad de la situación, se trataría de una acción que va en contra del reglamento de la institución.

En las manifestaciones de este miércoles, en la provincia peruana de Virú, región La Libertad, al noroeste del país, dos personas fallecieron durante el operativo policial para contener a los descontentos.

Una de las víctimas es un menor de 16 años, quien recibió un proyectil en el tórax; mientras la otra víctima fue alcanzada por una bala de plomo. De igual manera, hubo un tercer fallecido, un paciente oncológico varado en la vía debido a los bloqueos y quien sufrió una descompensación.