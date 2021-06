ANULAR LA LEY DE BITCOIN. EL PUEBLO HABLA

Dr. José Joaquín Morales Chávez

MD, PhD, Cirujano FRCS Canadá

Este es un resumen de las respuestas de la población de El Salvador que se han escrito en el blog atrévete a Penzar relacionadas solo con la siguiente específica publicación. Desde que se realizó la aprobación apresurada de la ley del Bitcoin y sin consultar a la población este blog atrévete a penzar en esta especifica, dice lo siguiente.

“Mi sueldo no en Bitcoin”.

“Mi Pensión no en Bitcoin”.

“Si quieren chiviar háganlo con su dinero no con mi sueldo o con mi negocio o con dinero que gano como profesional, etc”.

“Bukele tiene que anular la ley del Bitcoin, eso no lo mencionó ningún diputado de NI en sus campañas, ni Bukele en el plan Cuscatlan”.

“Ya basta de jugar con nuestra paciencia”. “No me roben mi trabajo».

Aquí termina esa publicación específica

Esta publicación específica citada anteriormente, ha sido visitada a la una de la tarde del 24 de junio por 309, 671 personas, hay 2,200 comentarios y 2,500 compartidas. El blog tiene un total de 2 millones 600 mil visitas contando todas sus publicaciones.

Transcribo aquí algunas de las miles de opiniones que se escriben por diferentes personas en el blog.

Sonia de A dice «mi sueldo en dólares, no en moneda imaginaria» Efra Alavarado dice «en todos lados dicen que el Salvador es un experimento, que experimenten con su dinero no con el mío» Sandra Roxana Corea dice «yo siempre apoyo a nuestro presidente; por eso que hizo no estamos de acuerdo;NOOO A ESA MONEDA». Esperanza Fernández dice «cuando pidieron los votos nunka dijeron que iban a poner ese dinero chucó» Brad Pssanger dice «Q anulen esa moneda xq hay personas adultas que no pueden usar ni los teléfonos táctil conq nos van con el dólar y ahora con eso» Rebekhita Montano dice «me parece la verdad, imagínense las personas humildes de campo, que no tienen acceso a ver redes, y eso dicen le cambia el valor a cada rato, no me parece, los que ganamos el salario mínimo, ni nos alcanza, ni para los gastos primarios… No tenemos un salario digno y los impuestos, para arriba y la canasta básica también» Mary Escobar dice «no keremos el vitcoin. No arruinen nuestro país con esa moneda» Leonel Vázquez dice «recuerden que esto no lo presentó el señor Bukele en ningún momento de campaña pero todas las maldades para El Salvador lo andaba ya en la manga de su camisa. Pero aún hay tiempo para decir no a todo aquello que no beneficia a nuestro país El Salvador. Dios les bendiga sólo hay que pedirle a Dios que él tenga misericordia de nuestro país El Salvador» Raquel Ramírez dice «hagámoslo viral, que si ven que no decimos nada, se van a pasear en nosotros” Jorge Castillo dice «no tengo partido político y vivo de mi umilce pensión que me proporciona la afp crecer y me las veo a escaces mensualmente y no estoy de acuerdo con la ley del bitcoin reclamamos que nuestra pension sea en dolares y pronto el Salvador sera como Colombia y Nicaragua eso tengalo pr srguro” Klara Nomy Acosta dice «como es opcional no imposición mi familia y yo no lo usara” César blanco dice «no sigue a Manuel selaya hondureños antes de cumplir el tiempo lo sacaron y s qui que se espera pues antes que los undan de vemos reassionar» Maríadelcrmen Elias dice «eso no para nosotros. Pero si el presidente quiere hacer mierda ala gente pobre que lo aga piensen el pobre no sólo en el rico» Nazario Tiquiram dice «para eso quería ganar todos los diputados para el para aser lo que a le le plazca es la situación en la que estamos no es bueno lo que está asiendo el ya hoy ya no lo miramos como antes muy mal seño Presidente muy mal». Alberto Caballero dice “Muchos seguidores de NI estan disgustados con elpresidente por la imposicion del bitcoin, esta perdiendo adeptos por sus malas decisions “

Como ustedes pueden identificar en la mayor parte de los 2,200 comentarios la gente de la población en su mayoría está en contra de esta ley y pide que la ley sea anulada.

En los comentarios se puede ver que hay mucho descontento con el presidente sobre haber tomado esta medida sin consultar a la población. Es importante recordar que el presidente dijo en su campaña presidencial que todas las decisiones importantes serían tomadas de manera horizontal; es decir, consultando a la población,

pero hoy hace lo opuesto. Las medidas importantes las toma de manera vertical y sin consultar a la población. Mucha gente que opina de esto lo reconocen como un engaño a ellos y ellas.

Finalmente, quiero decir que he transcrito exactamente cómo están escritas las opiniones; no he cambiado ni palabras ni he cambiado ninguna puntuación para que se vea que la opiniones son de gente muy humilde.

La población es clara en rechazar esta ley del Bitcoin. El Economista Dr Oscar Cabrera ha opinado que “la ley del bitcoin nació muerta”.

Si Ud. desea leer todas las opiniones de el blog atrevete a penzar siga el link. Note que pensar se escribe penzar en el blog de manera intencional y no por falta de ortografía.