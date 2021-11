Antes que EEUU retire todo su apoyo…

César Ramírez

Algunas de las crisis diplomáticas se inician por el Golpe de Estado el 03 de diciembre de 1931 debido a la ruptura constitucional impuesta por directorio militar, que suprimió los tres Poderes del Estado; el Gral. Martínez tomó el poder, así existió un período ilegal e inconstitucional entre el 4 de diciembre de 1931 y 9 de mayo de 1944; en ese período se atropelló la constitución de 1886, EEUU no reconoció al Martinato, posteriormente un levantamiento militar el 2 de abril de 1944 culminó con el fusilamiento del Estado Mayor rebelde y una huelga de brazos caídos el mes de mayo de 1944, la relación de crisis fue propiciada por el asesinato del joven estudiante salvadoreño-estadounidense Chepe Wright, motivo por el cual Estados Unidos le retiró su apoyo el dictador que abandonó el poder.

En esos años inestables entre 1944 y 1945 Estados Unidos presionó al Ejército para estabilizar la nación por medio de un proceso electoral.

Durante los años setentas y ochentas en la guerra civil, Estados Unidos intervino con una guerra de baja intensidad en nuestro país, posteriormente facilitó el diálogo-negociación a partir de 1989, que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, donde Estados Unidos presionó por solución política.

Esta condición de paz desde 1992 hasta el año 2019 ha sido relativamente estable, no obstante, a partir de la administración Bukele se inicia un proceso de inestabilidad política con la Lista Engel, el retiro de visas a EEUU a funcionarios, advertencias de organismos financieros internacionales (FMI) etc. que culmina con una relación en “pausa” entre Estados Unidos y El Salvador por la remoción de los Magistrados de la Corte Suprema el 1 de mayo 2021, destitución de jueces, destrucción de la CICIES, Ley de Agentes Extranjeros, No extradición de terroristas, etc. además las declaraciones (22NOV021) de la Encargada de Negocios de EEUU Jean Manes quién afirmó “Me mandaron como un puente y el Gobierno ha decidido no tomarlo”, en esa saga de rechazo los Legisladores de la Cámara Baja EEUU Albio Sires, Mark Green, Jim McGovern y Norma Torres expresaron preocupación por la ley de Agentes Extranjeros (23NOV021)…

El panorama no es alentador, el daño a la nación se profundiza día con día, el camino es retornar al 1 de mayo 2021 con los Magistrados legítimos de la Corte Suprema, antes que Estados Unidos retire todo su apoyo a la actual administración, como lo demuestra la historia.

