“Ante todo debe prevalecer la seguridad de las personas”: Escobar Alas

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Debemos cambiar nuestros criterios y principios, ante todo debe primar la seguridad de las personas y esto no se ha tenido en cuenta nunca, es de larga data que la persona pobre que no tiene propiedades para hacer su casa, tiene que vivir en la ladera, en un paredón cerca del río o en la quebrada, cuando son zonas inhabitables”, dijo el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en reacción a las afectaciones de la Tormenta Tropical Bonnie.

El Prelado Católico señaló que estos impactos se vivieron hasta en el Gran Salvador, mencionando la crecida del río Acelhuate que atraviesa toda la ciudad, aclarando que no era “culpa” de las personas que viven en esos territorios, sino que era culpa de la sociedad y la injusticia en que se vive en el país.

“No se ha dado oportunidad de superación y han perdido su capacidad económica y su dignidad -incluso- sometidos a un estilo de vida inhumano, esto tiene que cambiar y valorar a la persona y protegerla, se deben hacer esfuerzos por una vivienda digna. Ya estamos en un siglo XXI , y eso se puede conseguir con el esfuerzo de todos, son nuestros hermanos”, reafirmó.

“Duele ver los niños en un ambiente insalubre, contaminados jugando y con el peligro que en la noche si crece el río se lleva la casita y allí acaban todos. ¿Cómo es posible?, también están los ancianos y muchos sin quien por ellos. Y las personas adultas viviendo con zozobra y miedo con cada tormenta”, reflexionó.

El Arzobispo Escobar Alas reconoció que El Salvador es un país pobre y con muchas necesidades y demandas sociales y económicas, pero consideró que dar vivienda digna debería ser prioridad para el Estado salvadoreño, a través de canalizar esfuerzos y generar los fondos para mejorar las condiciones de estas personas que carecen de empleo u otras prestaciones sociales. “Sé que se hacen esfuerzos, pero no son suficientes, debería haber una política a nivel nacional de ubicar bien a estas personas, y no permitir que alguien viva en estas zonas vulnerables, porque nadie busca estos lugares porque los prefiere -no, eso no- es porque no hay un lugar. Y mientras, el terrateniente tiene tanta tierra de sobra estos no tienen nada, ni donde vivir, no es justo, no es justo, entonces, el Estado debe intervenir”, recalcó Monseñor Escobar Alas.

En cuanto, al tema del “Régimen de Excepción” y la denuncia de torturas en los centros penales, así como el asesinato de los agentes policiales, el Arzobispo Escobar Alas señaló que la violencia se ha tenido “por desgracia” como una herencia desde la Colonia este tipo de acciones para someter hasta esclavitud y maltratos.

“Hubo hombres que defendieron a nuestro hermanos indígenas con su propia vida como el caso el Obispo Nicaragua, Antonio Valdivieso, que murió acuchillado por defender a los indígenas y otros como Fray Bartolomé de las Casas, Fray Montesinos, cuando vino la independencia hubo esperanza que acabaría la esclavitud pero siguió y luego los gobiernos liberales quitaron las tierras ejidales y sometieron a las personas libres a una esclavitud peor al no tener tierras y esto lo estamos viviendo después de 200 años”, refirió.

“Hay tanta injusticia como los salarios y esto ha llevado a que el pueblo se levante como en 1830, apenas a 10 años de la independencia con el levantamiento de Anastacio Aquino, luego en 1932 el levantamiento de Feliciano Ama, a los que han ahogaron en sangre y la injusticia y la impunidad siguen”, señaló.

Al recordadr el conflicto armado que duró 12 años (1980-1992) que fue provocado por la “injusticia social” reiterando los análisis políticos, y que en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz,se dio la Ley de Amnistía que trató de ocultar los Crímenes de Lesa Humanidad, hasta la actualidad.

“Así no habrá paz, porque sin justicia no habrá paz y ahora el tema de las pandillas que todos conocemos, todos están sufriendo igual, no, no todos han sufrido igual, quienes han enfrentado este flagelo de las pandillas es el pueblo pobre que ha puesto los muertos y es una alta cuota de sangre y también las extorsiones y no tienen como protegerse, mientras otros si tienen, entonces, tiene que parar esta violencia”, reiteró.

Casos de Covid-19

Y ante el alza de casos de COVID -19, reportado por los medios de comunicación en los últimos días, expresó el Arzobispo de San Salvador, que era importante que la población continúe con las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, asearse con alcohol gel y el distanciamiento social.

“Es necesario que todos nos apliquemos la 4a dosis de vacunación. Ciertamente la vacuna es la mejor forma de erradicar una enfermedad pandémica. Y no nos cansemos de pedir a Dios que finalice ya la Pandemia, y de suplicar al Señor nos conceda a todos la gracia de trabajar por la justicia, la verdad y la paz, posibilitándonos a vivir como hermanos”, puntualizó, el Arzobispo.