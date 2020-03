ANEP pide anulación de medidas decretadas por el Ejecutivo  por COVID-19

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se reunieron con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y coordinadores de fracción de los partidos políticos, para manifestarles su desacuerdo por las medidas impuestas por el Gobierno en torno a la emergencia nacional provocada por la pandemia mundial del COVID-19.

Los personeros de la ANEP se mostraron en contra de medidas que a su juicio impactan en los ingresos de las empresas, tales como las licencias remuneradas para personas mayores de 60 años, enfermos crónicos y mujeres embarazadas, además del cierre de call centers y maquilas, por lo que pidieron se anulen estas disposiciones.

En visión de algunos legisladores, la postura de la empresa privada responde a proteger sus ganancias en detrimento de la salud de sus empleados; además, se mostraron en contra de la petición de la ANEP para que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) asuma los salarios de los cotizantes que se encuentren en cuarentena.

“Lo más preocupante para nosotros es la deshumanización de la ANEP, ya que hicieron énfasis más en el aspecto económico que en la salud, criticaron que se cierren call centers, maquilas, incluso que se sellara sanitariamente Metapán; lo han criticado y hecho ver como una pérdida para las empresas”, dijo Guillermo Gallegos, diputado de GANA.

El legislador expuso que los representantes de la empresa privada pidieron que se tomen decisiones en otra vía, una de ellas es que a todos los trabajadores que coticen al ISSS, y estén en cuarentena, se les paguen los salarios del fondo provisional que maneja la institución y no el patrono.

Por su parte, Nidia Díaz, coordinadora de fracción del FMLN externó que si bien el decreto de emergencia nacional no faculta a la empresa privada para efectuar despidos, estos lo están haciendo al considerar que no podrán pagar los salarios sin tener ingresos durante la emergencia e indicó que el Ejecutivo debe trabajar en un plan para que este tipo de acciones no se den.

“Tiene que haber un fondo construido por el Estado para apoyar a estas empresas, subsidiando ciertas cosas que se destinen a lo que afecta a las medianas, pequeñas y micro empresas”, dijo la legisladora.

Durante la reunión, la ANEP también solicitó a los diputados que se articulen medidas para evitar que el sector empresarial quiebre a causa de la ausencia de ingresos y se pierdan empleos en el país, algo que significaría un gran impacto de desaceleración de la economía.