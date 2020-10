Andy Failer: “es urgente robustecer la oposición para defender nuestra democracia”

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El candidato a diputado por San Salvador, Andy Failer habló sobre el papel que tendrá el partido Nuestro Tiempo en las próximas elecciones del 28 de febrero de 2021. Además, evaluó el gobierno del presidente Bukele, las necesidades que existen en la política actualmente y cómo, en un futuro, el partido “Centro Humanista” puede convertirse en una la llave para las negociaciones en la Asamblea Legislativa.

•Esta es la primera vez que el partido Nuestro Tiempo participa en un proceso electoral. ¿Cuáles son las expectativas para las elecciones del 2021?, ¿cuáles son los principales temas que buscan posicionar como partido?

Nuestra expectativa es clara, Nuestro Tiempo tendrá una bancada legislativa que hará un contrapeso real a los abusos de poder. Es urgente robustecer la oposición para defender nuestra democracia. A nivel de números, aún es muy pronto para hacer esa proyección, pero tengo la certeza de que Nuestro Tiempo tendrá varios curules. Seremos una bancada bisagra para la siguiente legislatura, por más que los distintos voceros del Gobierno busquen minimizarnos, en la siguiente legislatura. Para aprobar presupuestos, por poner un ejemplo, tendrán que sentarse con nosotros, pero que les quede claro, con Nuestro Tiempo no existen los acuerdos por debajo de la mesa. Vamos a dialogar desde la decencia y la transparencia.

Esto último me abre paso a tu segunda pregunta. Los temas que busca posicionar Nuestro Tiempo como partido, es una clara agenda anticorrupción y transparente. Incluso, lo hemos hecho sin aun tener una representación en la Asamblea Legislativa. Casi una decena de denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental y dos avisos ante la Fiscalía General, todos por presuntos casos de corrupción del actual Gobierno. Eso es robustecer la oposición, ser contralores del poder y no tenerle miedo a la típica política basada en la matonería. En ese sentido, no hace falta reinventar la rueda, personalmente creo que es importante insistir en una Ley de la Función Pública, reformar el proceso de elección de funcionarios de segundo grado, y una Ley de Ahorro, cortemos los privilegios y pongamos un candado a los despilfarros, empecemos por ahí.

•Usted es una de las principales caras que Nuestro Tiempo presenta para el proceso electoral. ¿En general puede hablarme sobre las cartas que como partido tienen para ser elegidas? y ¿qué lo llevó a usted, específicamente, a buscar un curul?

Tengo la dicha de ser miembro fundador de Nuestro Tiempo, y en ese camino que emprendimos, al recolectar las firmas que necesitábamos para constituirnos como partido político, caminamos de sol a sol en las calles, distintas comunidades y cantones, en las universidades. Con cada persona que hablábamos, le dábamos el mismo discurso con la misma energía, sin importar si era la primer persona del día o la número 100, y hacerle ver a cientos de personas a diario, de porqué es nuestro tiempo, me motivó a poder llegar a la Asamblea Legislativa, porque es injusto que algunas de las personas que siguen tomando las decisiones que marcan el rumbo del país, son las mismas que lo hacían desde antes de que yo naciera, y también es frustrante ver que algunos de los jóvenes que han llegado a la Asamblea, tienen las mismas ideas y prácticas que los políticos de antaño o que están dispuestos a vender sus principios para plegarse a la popularidad del caudillo de turno. Eso debe cambiar, por eso, cuando decimos que es nuestro tiempo, hablamos de un colectivo de personas diversas que saben que la política no es un modo de vida y que la decencia es la piedra fundamental para gestar un verdadero relevo en la toma de decisiones.

•¿Qué diferencia se encuentran en Nuestro Tiempo a otros partidos?, ¿qué lo hace diferente a usted de otros candidatos a diputados?

Decencia y capacidad. Así de sencillo. Eso distingue a Nuestro Tiempo del resto de la oferta electoral. En cuanto a mí, se como funciona la Asamblea, estuve ahí, trabajando de la mano de Johnny Wright en la legislatura 2015-2018. Me he sentado con varios de los diputados que en ese momento legislaron. Se que es lo que debe cambiar, se hacia donde hay que empujar para crear verdaderas transformaciones, y se dónde es que no podemos permitirnos estancarnos. Mi juventud no es sinónimo de inexperiencia, al contrario, la veo como una ventana del futuro que buscamos construir. Insisto, es nuestro tiempo.

•¿Qué piensa sobre los partidos de la vieja guardia, como ARENA, FMLN; PDC; PCN y sobre Nuevas Ideas, ¿que es el partido del actual presidente?

No me gusta entrar en calificativos tan generalizados, pero si algo puedo decir, es que esos partidos de la vieja guardia le hacen honor a su reputación, y bueno, basta con salir a las calles y preguntarles a las personas cuál es la reputación que antecede a esos partidos. En cuanto a Nuevas Ideas, creo que es el reflejo calcado del actual presidente, un proyecto al que hay que tenerle cuidado. Jamás, en la historia reciente, tras la firma de los Acuerdos de Paz, habíamos visto tanta desinformación y signos antidemocráticos. Es por ello que un contrapeso es urgente.

•¿Cómo se enfrentan al aparataje comunicacional de los partidos grandes?

Con mucha creatividad y siendo los más disruptivos posibles. Si bien hemos posicionado una agenda anticorrupción y transparente, sabemos que debemos posicionarnos aún mejor si buscamos ganar el futuro. Nuestro Tiempo va a dar varias buenas sorpresas, estoy seguro de ello. Daremos mucho de qué hablar, lo planteo como una invitación a estar pendiente de NT.

•¿Cuál es el llamado que hacen a los electores para estas elecciones del 2021?

Que sepan que estas elecciones son cruciales, que valoren la urgente necesidad de ponerle un contrapeso a quienes abusan del poder. Que la democracia corre peligro y para salvaguardarla es necesario construir una oposición decente. Y, finalmente, que le sigan la pista a una oferta política nueva como la nuestra. Es más lo que nos une como demócratas, que la desinformación no se apodere de nuestras ideas.

Temas de coyuntura

•¿Cuál es su opinión sobre el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo?

Estéril, pareciera que no hay intenciones de alcanzar consensos y que lo único que predomina es una constante campaña de desprestigio.

•¿Cómo evalúa el primer año y medio de gobierno del presidente Bukele?

En números, un 4. Es que es alarmante, nunca nos habían visto afuera con tanta preocupación ante los signos antidemocráticos y autoritarios de un presidente, sobre todo, de quien prometió pasar la página de posguerra. Y el manejo de la pandemia deja mucho que desear, solo la cantidad de casos de corrupción que ha habido, me parecen un descaro desmedido.

•¿Qué riesgo se corre ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda tener una mayoría simple o calificada, según las encuestas, de un solo partido político?

No creo que el sistema de cocientes y residuos les permita esa correlación. Sin embargo, debemos ver con alerta a sus aliados, a quienes se pliegan al presidente. Por ello es tan urgente robustecer la oposición. Lo podemos reducir a República versus Tiranía. Yo quiero República.

•¿Qué opinión le merece el presupuesto 2021? ya que se habla que, de acuerdo con economistas, está desfinanciado.

En definitiva, un presupuesto desfinanciado, partiendo de que no podemos permitirnos aprobar más deuda. Veámoslo despacio, si algo se puede rescatar es que de los $7,453 millones del presupuesto 2021, el 40 % va destinado a lo social, salud, educación, seguridad, etc., pero existe un desfinanciamiento de $1,342 millones que buscan aprobar con más deuda. Eso es insostenible, si para el final de este año se pronostica que la deuda representará el 92 % del PIB, es decir, que cada salvadoreño, de $100 que produzca, ya deberá $92, por otra parte, más allá de lo técnico, pareciera que este Gobierno está usando este presupuesto como una herramienta electoral más. No me sorprendería que en los próximos días se monte toda una campaña de desprestigio para favorecer al presidente y su proyecto político y aliados para el 2021.