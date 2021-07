Alzas en los casos de COVID-19 no se relacionan al sector transporte, dice VMT

Alma Vilches

Colaboradora Diario Co Latino

El problema del hacinamiento en las unidades es uno de los principales que viene sucediendo desde agosto del año pasado cuando se reactivó la economía, por lo que, un repunte de casos no se puede adjudicar al sector transporte, así lo señaló el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Saúl Castelar. Según el funcionario, hay personas que quieren relacionar el repunte de casos al sector transporte, cuando se han visto aglomeraciones en eventos deportivos donde la mayoría de personas no usaban mascarilla. Por eso, no hay una semana en la que no se apele a la responsabilidad de los usuarios y los empresarios de transporte colectivo, para cumplir con las medidas de bioseguridad.

“Un concierto donde toda la gente está cantando y sin mascarilla, es un ambiente mucho más peligroso que una unidad del transporte con todas las personas utilizando mascarilla y practicando medidas de higiene. La principal medida dentro del transporte colectivo es el uso de la mascarilla, sumado a la aplicación de alcohol gel y el distanciamiento físico”, aseguró.

Asimismo, indicó que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se reportan 207 fallecidos de personas relacionadas con el transporte colectivo, en la mayoría de ellos conductores, sin embargo, en este sector la tasa de mortalidad es menor al 1%.

Castelar externó que la multa por saturación de unidades del transporte colectivo ya está contemplada en la Ley de Tránsito, desde el 1 de enero hasta la fecha se han impuesto 12,000 multas por la saturación de unidades.

“Hay un margen legal por el cual podemos actuar en el caso del uso obligatorio de mascarilla dentro del transporte, aunque también se puede llegar a tomar como medida la restricción del número de usuarios dentro de una unidad”, sostuvo el titular del VMT.

Aclaró que en estos momentos no se ha considerado una restricción del transporte colectivo, lo cual, no quiere decir que como al inicio de la pandemia esta medida no pueda implementarse.

“La obligación de todos los salvadoreños es que logremos alcanzar la inmunidad de rebaño a través del proceso de vacunación, invito a las personas que aproveche el esquema de vacunación anti COVID-19; apelamos a la responsabilidad individual de la población”, manifestó.

Tarifa

Agregó que en este momento no ha habido una autorización para el incremento de tarifas al pasaje del transporte colectivo, por lo cual, continuarán sancionando a todas aquellas unidades que no cumplan con la normativa; asimismo, han identificado rutas interurbanas que siempre han fraccionado sus cobros, pero ahora están cobrando la tarifa completa.

Durante uno de los controles al transporte colectivo, se sancionó a un autobús de la ruta 79, placas AB 81251 por sobrepasar la capacidad establecida de pasajeros e incumplir con la medida establecida, además, otra unidad de la ruta 42 fue multada por alza ilegal a la tarifa del pasaje.