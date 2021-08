…¡Almas nobles a los Paralímpicos!…

Deportes Co Latino

Encabezados por el Presidente del Comité Paralímpico, Jorge Ochoa, en las próximas horas levantan vuelto con destino a Tokio, los paratletas Herbert Aceituno (Pesas); Norma Salinas (atletismo) y David Pleitez (atletismo) para estar presentes por El Salvador en los “Juegos Paralímpicos de Tokio 2021”, que se efectuarán del 24 del presente al 5 de septiembre. Se trata de atletas perseverantes de almas nobles, ejemplos de tenacidad por salir adelante en un mundo tan difícill para la discapacidad con la que deben cargar sobre sus espaldas. Con la fe en el podio y mucha positivitez ellos tendrán actividad los días 27 de Agosto (Herbert) en los 59 kilos del powerlifting, mientras que Norma y David participarán en doble competencia en las pruebas de los 100 y los 200 metros libres en las fechas del 27 de agosto y el 3 de septiembre. Aceituno ganó su boleto a estos Juegos gracias a su clasificación entre los diez primeros del ranking mundial y los otros dos paratletas recibieron tarjeta de invitación.

Al respecto, las impresiones de estos tenaces paratletas son las siguientes: Hebert Aceituno: “Clasifiqué directamente y eso motiva. La verdad queremos hacer historia y si Dios lo permite vamos a tener un buen resultado. El participó en las Copas del Mundo de Colombia; de Kazajistán, Manchester y Dubái, siendo en esta última en la que confirmó su boleto a Tokio. Con su discapacidad física (talla baja 1.32 de estatura), admite que la Copa del Mundo de Dubái le sirvió de parámetro para saber el nivel de competencia que tendrá en estos Juegos de Tokio, ya que en esa ocasión compitió contra los rivales que tendrá en la capital nipona.

Por su parte, Norma Salinas, de 22 años, expresa que, “las personas con discapacidad sí podemos. Las limitantes siempre están en la mente y yo puedo demostrar que sí puedo hacerlo todo igual que las personas convencionales”. La paratleta respalda su opinión con sus logros deportivos, ya que en 2018 se consagró triple campeona en los 100, 200 m, y 400 m durante los Juegos Paracentroamericanos Managua; luego obtuvo medalla de plata en el Abierto Loterías Caixa de Sao Paulo, Brasil 2018; oro en el Abierto Nacional de Paratletismo en Barranquilla, Colombia 2018 y un quinto lugar en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Finalmente, David Pleitez, afectado por parálisis cerebral, manifiesta que para él es un sueño y una ilusión estar en sus primeros Juegos Paralímpicos. “A la primera persona que le di la noticia fue a mi mamá, quien se puso muy contenta, porque ella al igual que mi padre y mi familia creen en mí”, dice David de 22 años.

Cuando David comenzó a practicar atletismo a finales del 2015, en San Julián, Sonsonate, jamás se imaginó que cinco años más tarde estaría preparando sus maletas para viajar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Es que los inicios de Pleitez no fueron en el atletismo, sino en el fútbol, ya que jugaba junto a sus amigos en el Polideportivo “Helene Arias” y fue ahí donde el entrenador Alejandro Herrera identificó que David tenía habilidades para desarrollarse en el atletismo y lo motivó a involucrarse en la práctica de este deporte que hoy le abre las puertas para hacer realidad el sueño de todo paratleta.

“Mi discapacidad física es de nacimiento. Me faltaron ocho segundos de oxígeno, es una discapacidad leve. No he tenido acoso a pesar que en el país hay discriminación para las personas con discapacidad. En mi caso no he sufrido tanto en ese sentido”, sostuvo.