Alma deportiva volvió en la Liga Mayor de Fútbol

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El alma deportiva volvió a la Liga Mayor de Fútbol (LMF) este fin de semana. Los colores de los clubes pintaron los estadios de los equipos, los aficionados volvieron a gritar con fervor los goles y la rechifla ante malas deciones arbitrales o pifias de los jugadores.

A más de un mes de incertidumbre y desesperanza a causa de las acciones de estructuras ajenas a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) que provocaron que el balón dejara de rodar en los escenarios deportivos, el sábado dio inicio la primer jornada del AP 2022 con el cuadro mitológico y el fogonero.

El Dragón visitó el Polideportivo de Tierra de Fuego para enfrentarse al Jocoro, lugar donde intentó validar el ascenso a Primera División que consiguió en el mes de junio, luego de derrotar al AD Municipal de Juayúa.

El cuadro fogonero no dejó escapar los tres puntos de su localidad y se impuso con la mínima (1×0) al once mitológico, con un gol de Juan Carlos Argueta (25’).

En el Gregorio Martínez, los norteños y los toros de Luis Ángel Firpo se repartieron puntos tras un empate de 1×1. Chalatenango y Firpo no lograron desestabilizar el marcador y sellaron la primera jornada en un empate con goles de Raúl Peñaranda (29’), y un tanto de Miguel Lemus (69’) para los chalatecos.

En Santa Tecla los pericos cayeron contra FAS luego de que el equipo tigrillo lograra la victoria sobre el fin de juego. Todo parecía un contundente empate con el gol de Marvin Márquez sobre la 57’ para los santanecos y el descuento de Agustín Rodríguez tan solo 3 minutos después (60’), pero José Portillo recuperó la ventaja para los santanecos al 90+4’.

En el Cuscatlán, Isidro Metapán salió con un empate, luego que el Alianza remontara el marcador adverso, 2×2.

A los 10’ del partido los albos fueron sentenciados a la pena máxima tras la falta del arquero blanco contra el visitante Oscar Cerén. Milton Molina cobró y marcó de esa forma el primero de los jaguares, después, Óscar Ceren incrementó la marca a los 16’, pero, Marvin monterrosa puso el descuento para los blancos a solo 29 minutos del encuentro, y Rodolfo Zelaya convirtió el empate con un gol bajo la vía penal sobre los 67’.

En el occidente del país, Once Deportivo se enfrentó a Atlético Marte en el estadio Simeón Magaña, donde el tanque fronterizo y los marcianos iniciaron el torneo con un empate corto (1-1) bajo las marcas de Manuel Alfaro (44’) para los visitantes, e Iván Barahona para el equipo local.

Posterior al sabor amargo por la eliminación temprana de la Liga CONCACAF Águila y Platense se enfrentaron en el Juan Francisco Barraza, partido en el cual los migueleños se hicieron de la victoria con el único tanto de la tarde de Dustin Corea (90+4’).