Alianza y Santa Tecla con debut estelar en la Liga Femenina

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La Liga Mayor de Fútbol Femenina dio un paso importante en la historia de la categoría femenil este fin de semana, ya que por primera vez se transmitió en televisión abierta los encuentros del Apertura 2022. Las actuales campeonas del torneo Clausura 2022 debutaron ante Chalatenango en el estadio Óscar Quiteño, con una amplia ventaja en el marcador.

Chalatenango y FAS fueron las encargadas del debut de la Liga Femenina en la televisión nacional. Las actuales campeones cerraron con un marcador de 6×0 ante las norteñas, con goles de Diana Pérez, Tatiana Terezón y Jessica Ortíz.

En el oriente del país, tanto en la Liga Mayor de Fútbol masculina como en la categoría femenil, el Juan Francisco Barraza fue sede del derby migueleño este fin de semana. El equipo emplumado se impuso a las mitológicas con un marcador de 2×0.

El equipo capitalino y actual subcampeón del torneo, Alianza recibió a Jocoro en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), donde a pesar del entusiasmo de las visitantes por llevarse los tres puntos de la primer jornada, las blancas se impusieron con autoridad y aprovecharon la desorganización de las filas de las visitantes para debutar con un marcador de 14×0.

Por otro lado, Santa Tecla con una plantilla mejorada para el Apertura se unió a la fiesta de goles del torneo con un sextete de la ex santaneca, Dámaris Quélez, un doblete de Delmy Payés, un tanto de Astrid López, otro de Estafany Campos, uno de Bitia Ramírez y una marca de Sandra Tamacas, ante la femenil de Once Deportivo que no encontró su marca.

En la ciudad calera, Isidro Metapán se impuso con un marcador corto de 2×1 ante Atlético marte.

La serie la cerrará este día cuando el equipo femenil de Firpo se enfrente al Platense, en el estadio Sergio Torres a las 3:00 p.m.