Alianza sin confiarse ante Firpo

@DiarioCoLatino

El principal del Alianza F.C., Milton “El Tigana” Meléndez, en conferencia de prensa, habló sobre el falso favoritismo que lleva como etiqueta el equipo capitalino al encuentro de ida al “Sergio Torres Rivera”, en donde enfrentará a L.A. Firpo por el duelo de ida de semifinales. “Hay que ganar, para estar en una nueva final”, manifestó Meléndez, quien ha logrado inyectarle optimismo y nuevos planteamientos tácticos al equipo mimado de los capitalinos.

Para el cuadro albo buscar la clasificación desde el primer encuentro es parte del compromiso de poder alcanzar una final más en su historia. “Creo que la obligación la tenemos, hay veces que los medios nos dan como favoritos, a veces no. Como en el caso contra Águila, donde no dieron favoritos a nadie porque no veníamos convenciendo los dos equipos. Esta vez, si nos dan favoritos o no, tenemos la obligación de sacar un buen resultado en este primer partido para estar en la final”, expresó “Tigana”.

El estratega agregó que cada encuentro tiene características diferentes e importancias distintas, por lo que aseguró que lo toman con la importancia que merece.

“No todos los partidos son iguales, todos los partidos son diferentes. En los partidos de fase regular, se sabe que no pasa nada si se saca un mal resultado. Pero en estos, donde está en juego el pase a la final hay mucho en juego. Este partido no será igual que el de la otra vez”, indicó.

En un tema aparte de los encuentros de semifinales, al entrenador le consultaron sobre la comparación que algunos medios han hecho entre el atacante Rodolfo Zelaya y Jorge “Mágico” González, a lo que respondió que el delantero albo es en este momento lo que necesita el equipo.

“Cualquier gente tiene derecho a pensar como quieran. Mi opinión personal es que Fito es el jugador que nosotros necesitamos en nuestro equipo”, dijo el DT.