Alianza se enfrentará al subcampeón de la MLS en octavos de Concachampions

A pesar de que el equipo capitalino finalizó su participación en el torneo Apertura 2022 tras caer en cuartos, Alianza conoció su próximo encuentro ante Philadelphia Unión, compromiso de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, luego del sorteo donde se destinaron los cruces de los 16 mejores equipos del torneo.

El certámen donde los favoritos a quedarse con la presea es Los Angeles Football Club y Philadelphia Union, llevó a cabo el sorteo donde se determinó los cruces con los que los equipos de la CONCACAF disputarán la siguiente fase de la Concachampions, escenario deportivo donde el cuadro bicampeón tendrá una dura prueba ante el actual subcampeón de la MLS.

Entre los clasificados para disputar la fase está LAFC (EEUU), ganador del Supporter’s Shield, Philadelphia Union (EEUU), ganador de la conferencia Este, Orlando City (EEUU), ganador de la US Open Cup, Austin FC (EEUU), como tercer equipo con mejor rendimiento en la fase final de la temporada, Atlas (México), campeón del Apertura 2021 y Clausura 2022, León (México), finalista Apertura 2021, Pachuca (México), finalista Clausura 2022, Tigres (México), equipo con más puntos acumulados en ambos torneos.

Asimismo, Vancouver Whitecaps (Canadá), ganador del Campeonato Canadiense 2022, Violette, Haití, primer lugar del Campeonato de Clubes de la CFU 2022, los semifinalistas de la Liga CONCACAF 2022, Real España, Olimpia, Motagua de Honduras, Alajuelense (CR), Alianza, El Salvador, uno de los dos mejores equipos eliminados en cuartos de final de la Liga Concacaf 2022, y Tauro de Panamá.

Referentes a los cruces, estas son las series de los encuentros: Austin FC vs Violette AC, Club León vs Tauro FC, Orlando City SC vs Tigres UANL, CF Pachuca vs FC Motagua, Vancouver Whitecaps FC vs Real CD España, Los Angeles FC vs LD Alajuelense, Atlas FC vs CD Olimpia y Philadelphia Union vs Alianza FC.

Los octavos de final se disputarán el 7-9 de marzo (ida) y la serie se cerrará el 14-16 de marzo, mientras que los cuartos de final el 4-6 de abril (ida) y 11-13 de abril (vuelta). Las semifinales el 25-27 de abril (ida) y 2-4 de mayo (vuelta), mientras que la gran final el 31 de mayo (ida) y 4 de junio (vuelta).