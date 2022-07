Alianza Nacional denuncia ingreso de PNC a sus instalaciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Alianza Nacional El Salvador en Paz denunció que a las 6:30 pm de este 8 de julio, llegó la Policía Nacional Civil (PNC) a las oficinas, con el pretexto de buscar pandilleros, registraron todo el local e interrogaron a la persona que colabora con la vigilancia.

Las oficinas de la Alianza Nacional están en el local de la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreño (UNTS) en la 27 calle poniente, San Salvador, en ese momento había una reunión de mujeres.

La PNC explicó que habían recibido una llamada de que en ese lugar se tenía una reunión de terroristas, luego dijeron que era una reunión de pandilleros, sin embargo, luego de unos minutos se retiraron, y no detuvieron a nadie, probablemente porque no era o no estaba el objetivo que buscaban.

En reiteradas ocasiones la Alianza Nacional El Salvador en Paz ha denunciado el desmantelamiento del sistema democrático en el país, la corrupción generalizada por parte de altos funcionarios del gobierno, así como los acuerdos secretos que el gobierno hizo con bandas criminales, cuyos líderes fueron designados como terroristas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 2021.