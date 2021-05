Alfa Karina estuvo a 850 metros de lograr la cumbre

@DiarioCoLatino

La montañista salvadoreña, Alfa Karina Arrué, estuvo ayer a 850 metros de lograr su gran sueño de hacer cumbre y sembrar la bandera de El Salvador sobre la cresta del Monte Everest. Fueron las inclementes condiciones climáticas con ventarrones con fuerzas de hasta 40 kilómetros por hora, las que se interpusieron en las aspiraciones de Alfa Karina.

En sus reacciones preliminares y desde el Campamento 3, a 7,400 metros de altura, al que retornó después de haber estado en el Campamento 4, a 8,000 metros de atura y 850 de la meta final, Karina reportó al INDES, en tono de lamento: «Lo intenté contra todos mis miedos. Lo intenté, pero el clima no me lo permitió. Puse todo mi esfuerzo, pero las circunstancias no me lo permitieron».

De acuerdo a la agenda y en el siguiente paso, Alfa, que inició esta misión el 10 del mes pasado, iniciará el descenso, que también implica alto riesgo, esperando llegar a El Salvador en los primeros días del mes próximo, con la satisfacción de haber hecho su máximo sacrificio, incluso, llegando a estar muy cerca de un fatal desenlace.