Alertan sobre condena anticipada en medios contra Cristina Fernández

Buenos Aires/Prensa Latina

La portavoz de la Presidencia argentina, Gabriela Cerruti, alertó hoy sobre la intención de grandes medios de comunicación de crear la sensación de una condena anticipada a la vicemandataria Cristina Fernández y denunció la persecución judicial en su contra.

En conferencia de prensa, la vocera recordó que el proceso contra la ex jefa de Estado no terminó aún y lo calificó de inconsistente pues no se poseen pruebas que demuestren su presunta implicación en los hechos planteados.

Les pedimos responsabilidad y no inventar notas que atenten contra la convivencia democrática. Queremos que haya justicia y que se detenga la persecución contra Fernández, afirmó.

Durante la última audiencia acusatoria de la llamada Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión a la también titular del Senado y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.

En una comparecencia televisada, la expresidenta demostró los lazos ilícitos entre empresarios, funcionarios, jueces, fiscales y el exmandatario Mauricio Macri; y denunció la inexistencia de evidencias en su contra, así como las violaciones cometidas en el juicio.

La víspera, el presidente Alberto Fernández aseveró que el proceso contra la dirigente política es un disparate y aseguró que ella no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen.

Por su parte, Cerruti señaló que está en curso un show mediático y judicial y criticó el manejo de los tribunales por sectores opositores.

Si hay una causa pendiente que tiene la democracia argentina en los últimos 40 años es la reforma del poder judicial para lograr que sea verdaderamente independiente. Existe una casta que no permite democratizar ese sistema para garantizar los valores y derechos de todos, indicó.

Además, acusó a la administración de Macri (2015-2019) de armar causas y afirmó que el ex jefe de Estado tiene varias denuncias y procesos en su contra que ningún juez o fiscal quiere investigar.