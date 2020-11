Alertan en EE.UU. sobre retos de Biden en la economía

Washington/Prensa Latina

Al presidente electo estadounidense, Joe Biden, le aguardan desafíos económicos monumentales, en medio de la recesión que sufre hoy el país, y con herramientas fiscales limitadas para la recuperación, destacan expertos en el tema.

Janet Yellen, la esperada opción de Biden para dirigir el Departamento del Tesoro, sería una de las más idóneas para enfrentar esa tarea, porque fue presidenta de la Reserva Federal y jefa del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, señala este domingo un artículo del diario The Hill.

Es una larga lista de acciones imprescindibles en este momento para Estados Unidos y para cualquiera que ocupe la secretaría del Tesoro, dijo Jim Nussle, presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito y exdirector de presupuesto de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush (2001-2009).

El país tiene ahora 10 millones de puestos de trabajo menos que al comienzo de la pandemia, mientras tanto, los ingresos personales disminuyeron y la confianza del consumidor está menguando de cara a la temporada de compras navideñas, acotó el especialista, citado por The Hill.

El Congreso estuvo estancado por un nuevo proyecto de ley de alivio a los efectos de la Covid-19 durante meses, con perspectivas menguantes de un acuerdo antes de que Biden asuma el cargo el 20 de enero, recuerda el texto.

Los economistas de todo el espectro político argumentaron durante mucho tiempo que, para que la economía mejore, Estados Unidos necesita controlar la pandemia.

La mayoría de las respuestas políticas de Yellen requerirían una legislación del Congreso, donde los demócratas controlan la Cámara y los republicanos están preparados para mantener su mayoría en el Senado, siempre que ganen una de las dos elecciones de segunda vuelta en Georgia el 5 de enero. Según la agencia Reuters, las noticias prometedoras este mes de tres vacunas contra la Covid-19 ayudaron a impulsar el Promedio Industrial Dow Jones por encima de 30 mil, pero a algunos inversores les preocupa que las lentas tasas de vacunación debiliten la recuperación económica esperada.

‘Tener la certeza de que el mundo volverá a la normalidad a mediados del próximo año porque hay una vacuna disponible es una suposición agresiva’, dijo David Albrycht, director de inversiones de Newfleet Asset Management.

Entretanto, la consultora Citi Research estima que la inmunidad colectiva no se formaría hasta finales de 2021, impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto mundial en solo un 0,7 por ciento el próximo año en comparación con un aumento estimado del tres por ciento en 2022, a medida que aumentan las tasas de inmunización contra la Covid-19.

Por otra parte, el diario The New York Times señala este domingo que aumentar los salarios de los trabajadores estadounidenses debería ser la prioridad de los responsables de la política económica y la medida del desempeño de ese sector bajo la administración Biden, concluye el periódico neoyorquino.