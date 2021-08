Alcaldía soyapaneca despide a ex campeona de patinaje

La ex campeona de patinaje, Andrea Sánchez, quien durante los últimos años ha venido laborando para la Alcaldía Municipal de Soyapango como instructora de la Escuela Municipal de Patinaje, resulta ser una de las centenares de personas despedidas en los últimos días.

Al respecto, manifiesta que, “el pasado 13 del corriente recibió una nota simple, notificándome que se termina todo tipo de relación laboral por haber vencido el plazo del contrato. Situación que no me tomó por sorpresa porque antes había recibido advertencias por parte de autoridades menores y jefes inmediatos”. Sostiene no quejarse del despedido, sino de la manera en que están procediendo, por ser ilegal, pues dice llevar tres años laborando directamente con la alcaldía, lo cual, expresa, “me da amparo bajo la ley de la carrera administrativa”.

La citada instructora informa que es posible que no todos los casos de despidos ocurridos en esta alcaldía sea iguales, pero por su situación se apersonó al Ministerio de Trabajo en donde le dieron a conocer que no se están haciendo responsables de las demandas por despidos de Alcaldía. En consecuencia, la remitieron a la Procuraduría General de la República al Area de lo Contencioso Administrativo, donde le tomaron la declaración y para efectos de asesoría para el proceso a seguir, le dejaron nueva cita.

Deportivamente y durante su tiempo de servicio a la comuna soyapaneca, Andrea Sánchez, una ex campeona de esta disciplina de mucha velocidad y sangre fría, ha realizado sus labores logrando satisfactorios resultados para los colores soyapanecos, al participar en los diferentes torneos y campeonatos del patinaje federado en sus categorías infanto-juveniles.

“Como atleta activa y con visión patriótica, mi objetivo al llegar a trabajar a esta alcaldía es contribuir al desarrollo y crecimiento del patinaje en la Ciudad Industrial y compartir mis experiencias deportivas con la niñez y juventud soyapaneca y creo que profesionalmente lo he cumplido de la mejor manera”, finaliza Andrea Sánchez, quien hace varios años rivalizó con la célebre ex campeona, Diana Platero.