Alcaldía Migueleña apertura mercado central 

@DiarioCoLatino

Luego de 14 días de mantener cerrado el mercado central, como medida para bajar contagios de COVID-19, a raíz de las aglomeraciones que se hacían a diario, el alcalde, Miguel Pereira, anunció que mañana se apertura el comercio en la zona.

Este lapso de tiempo ha servido para que equipos municipales realizaran desinfección de cada rincón y además la colocación de lava manos e insumos que estarán al servicio de comerciantes y usuarios.

Pereira enfatizó que seguirá trabajando arduamente y haciendo todo lo que esté a su alcance para evitar la propagación del virus, pero que cuidarse es responsabilidad de cada ciudadano y recordó a la población que el sistema de salud está colapsado.

«El problema no son los mercados, es la falta de conciencia de la población, evite aglomeraciones, los funcionarios no somos responsables de eso, no quisiera volver a cerrarlo, acaten todas las medidas», Puntualizó.

El mercado de San Miguel, funcionará bajo horarios escalonados:

De 6:00 pm a 10:00 pm habilitado para la descarga de producto que abastecen a mayoristas, de 11:00 pm a 5:00 am venta de producto al por mayor y de 6:00 am a 2:00 pm ingreso de ciudadanía que realiza sus compras al detalle. El edil aseguro que el mercado estará abierto de lunes a sábado los domingos continuará cerrado para realizar labores de desinfección y figuración.

Cabe recordar que todos los comercios en la ciudad y en el mercado central continúa regulado por el decreto de salud, en la que especifica los productos que se pueden comercializar en la fase 1 del Plan de Reapertura Económica.