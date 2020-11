Alcaldía Migueleña activa protocolo COVID-19 para día de fieles difuntos

@DiarioCoLatino

Este 1 y 2 de noviembre los salvadoreños recuerdan a los fieles difuntos y por ello la municipalidad de San Miguel permitirá el ingreso controlado de personas a los 22 cementerios de la ciudad, bajo protocolos COVID-19, informó esta mañana la unidad de prensa y comunicaciones de la comuna oriental.

Entre las acciones que ejecutan las 10 unidades municipales están la colocación de 20 puntos de higiene, solo en el cementerio general, donde se exigirá el uso obligatorio de mascarilla, permanencia máxima de 1 hora, ingreso de 3 personas por familia y no se permitirán niños, adultos mayores o embarazadas.

Se ha designado un área para las ventas y no serán al interior del campo santo, además se instalará un cerco perimetral coordinado con otras instituciones gubernamentales.

Un total de 250 personas del CAM, Clínica Municipal, Protección Civil y demás empleados municipales están a cargo del despliegue que busca evitar aglomeraciones y que se cumplan con las medidas para que no existan contagios de COVID-19.

El alcalde Miguel Pereira aseguró que previamente se destinaron cuadrillas de empleados para la limpieza exhaustiva de los campos santo, así como fumigación y retiro de maleza, además se hizo entrega de lavamanos, alcohol gel, alcohol líquido a los líderes de las comunidades y ADESCO para un control total en los 22 cementerios del municipio y que se active el protocolo de bioseguridad.

El protocolo se activará simultáneamente a partir de las 7: 00 am y el cierre sera a las 3:00 pm. A todos los ciudadanos se les tomará la temperatura y tendrán que desinfectar sus manos, además no se permite el ingreso de alimentos, floreros con agua y ventas al interior «pedimos a los migueleños extremar sus medidas personales de prevención, recuerde que el virus está en la calle no lo lleve a sus casa» expreso el edil.