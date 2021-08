Alcaldía de Soyapango despide a más de 150 trabajadores municipales

Redacción Nacionales

DiarioCoLatino

La Alcaldía de Soyapango controlada por Nercy Montano, de Nuevas Ideas, despidió cerca de 150 trabajadores municipales, al menos así lo informaron sus trabajadores, que se concentraron en la clínica municipal para denunciar presuntas arbitrariedades.

Según comentaron, solo se les entregó una carta donde daban por finalizado su contrato de trabajo sin dar mayores detalles. De hecho, el documento apenas tenía el título (notificación), la fecha, dos párrafos cortos y la firma, más no así los detalles del despido.

Entre los afectados, se encuentran personas con padecimientos crónicos, como insuficiencia renal, que es el caso de Erick Durán: “no podemos perder el seguro social, porque quedarnos sin ello es como morir, es como si ellos (administración) estuvieran asesinando a toda esta gente”, comentó.

Otro de los despedidos, es Rafel Antonio Cruz, quien laboraba en el cementerio municipal, ”cuando yo entré al cementerio, llegue bueno y sano, pero allí me he enfermado, tengo azúcar en la sangre y quiero saber porque causa nos están despidiendo, si nosotros no le hemos dado causas”, externó.

Así también han despedido a personas con discapacidad visual, es el caso de Jaime Melgar, psicólogo de la clínica municipal, “personalmente no he hecho ningún mal procedimiento y me están despidiendo sin ninguna justificación”, relató.

Melgar informó que están despidiendo a otras personas que tienen discapacidades, “como que estorbamos las personas que tenemos discapacidad, es como si nosotros nos sirviéramos para nada, cuando yo como psicólogo, como profesional he hecho un trabajo adecuado, no he hecho ningún mal procedimiento como para que me tengan que despedir, ni siquiera me está justificando por qué me están despidiendo”, contó.

La edil no quiso hablar con la prensa, solamente puso un tweet en el que dice textualmente: “3 meses fue suficiente tiempo para demostrar que deseaban trabajar y no solo cobrar, pero su única motivación siempre fue aprovecharse de los recursos de nuestra gente, las prácticas de los mismos de siempre que vimos en la Asamblea las establecieron también en las alcaldías”, dijo.