Alcaldía capitalina reporta 20 inhumaciones a diario

El alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt manifestó que en medio de pandemia del COVID-19, durante las últimas tres semanas han tenido un promedio de 20 inhumaciones a diario. Solo en San Salvador se registran 464 sepelios de personas confirmadas o sospechosas de Coronavirus, aunque no todos pertenecen al municipio. De esa cantidad, 164 han sido gratuitos para apoyar a las familias que no podían pagar y el resto a bajo costo. “Lo que se está viviendo es más grave de lo que las estadísticas dicen, mucha gente muere, se presume que es COVID-19, pero como no ha sido sometida a la prueba, solo es presunción. Hemos apoyado a los municipios que no tienen capacidad para sepultar con los protocolos establecidos por Medicina Legal, cuando se trata de personas confirmadas y sospechosas de COVID-19”, afirmó Muyshondt en una entrevista televisiva.

Asimismo, dijo que ante la falta de capacidad para enterrar a tantas personas, han recurrido a la Ley de Cementerios, la cual establece que en una situación como la pandemia del COVID-19, los cementerios privados están obligados a dar un porcentaje de sus espacios para apoyar a las municipalidades.

El alcalde de San Salvador enfatizó que la mejor manera de contribuir a la contención de la pandemia es que los municipios trabajen junto a la población, gobierno central, empresa privada y los diversos sectores. Afirmó que pese a entrar a una contienda electoral seguirá apoyando al Gobierno en lo que sea beneficioso para el país, pues en este momento de pandemia es necesario dejar en un segundo plano las diferencias y aspiraciones políticas, y poner por delante a la gente y al país.

Insistió en la necesidad de asignar los $600 millones a las alcaldías de manera justa y equitativa, con base a la población de cada municipio, para hacer frente a la emergencia, pero fue aplicado en el criterio FODES, que para San Salvador significa $14 por habitantes, sin embargo, consideró la posibilidad para que esta semana la Asamblea Legislativa pueda hacer un refuerzo a los municipios más golpeados por la pandemia y las tormentas Amanda y Cristóbal.

“Venimos insistiendo en que San Salvador es la ciudad con más población, tiene el 9 % de la población nacional, recibe más personas desde distintos lugares, todas las entidades del gobierno central, los principales hospitales, centros de abastos y buena parte de la actividad económica del país quedan en San Salvador, por esa razón sabíamos desde un principio que íbamos a ser los más golpeados; pese a eso, estamos haciendo lo humanamente posible en temas de prevención, sanitización y apoyar a los más vulnerables, con víveres e insumos para combatir el COVID-19”, externó el funcionario.

Además, lamentó la poca voluntad de diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo para lograr acuerdos. Estuvieron discutiendo por varios días la ley de emergencia y por cinco días de cuarentena no se pusieron de acuerdo, aunque a su criterio, el Gobierno ha manejado la situación mejor que la mayoría de países, pero se pudiera estar mejor si trabajara en conjunto.

Hospital Municipal

Muyshondt informó que el Concejo Municipal aprobó el proyecto del primer hospital municipal, “Centro Médico Especializado”, que será construido en el barrio Santa Anita, de San Salvador.

El hospital contará con servicio de pediatría, medicina interna, emergencia y hospitalización, a fin de beneficiar a las personas de escasos recursos con atención especializada.

Se prevé que a finales de noviembre o principios de diciembre comience a funcionar y ayudará a descongestionar los nosocomios de la red pública.