Alcaldes y trabajadores exigen cumplimiento de ley del FODES

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Miles de trabajadores y trabajadoras municipales, miembros de Concejos y alcaldes llegaron de nuevo a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, para exigirle al ministro, Alejandro Zelaya, dar cumplimiento a la Ley del FODES, que adeuda desde hace cinco meses y que mantienen al borde de la quiebra financiera en proyectos locales de beneficio a la población, a lo largo del territorio nacional.

¿Qué es el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios o FODES? Son fondos que provienen de los impuestos que paga la población salvadoreña y lo entrega el Gobierno nacional, recursos económicos que están reconocidos por ley en el Presupuesto General de la Nación. Y que los gobiernos municipales deben utilizar para proyectos de inversión social, para obras como puentes, sistemas de agua, reparación de calles y otras obras municipales.

Osmín Antonio Guzmán, alcalde de Apaneca, Ahuachapán, fue enfático al explicar, que estos cinco meses sin el pago del FODES peligran no solo las obras municipales de la población, sino también el inminente cierre de operaciones del gobierno local.

“Esto no es una fuerza que venimos a ejercer aquí. Esto es una Ley de la República y que debe cumplir el Gobierno central. Le pedimos al ministro de Hacienda (Alejandro Zelaya) que las alcaldías están por cerrarse, porque no tenemos movimiento y la gente no tiene cómo pagar impuestos municipales. Y le pedimos con todo el respeto, porque aquí no le faltamos el respeto al presidente Nayib Bukele, solo le exigimos que nos dé esos fondos que son del pueblo”, señaló Guzmán.

El municipio de Apaneca, al occidente del país, forma parte de la “Ruta de las Flores”, en donde se pueden realizar travesía turística sobre la Cordillera de Apaneca, conocida por el café de altura y exportación, así como, por su gastronomía, que por ahora se ve afectada.

En declaraciones anteriores, el ministro de Hacienda ha dicho que el “Estado no cuenta con fondos FODES”, argumentando la baja recaudación fiscal, en el marco de la caída de la actividad económica, por la pandemia de la COVID-19, que llevó al Gobierno a declarar una Emergencia Nacional y una cuarentena obligatoria de más de cinco meses.

Mientras, José Alfonso Guevara, alcalde de Izalco, Sonsonate, lamentó que la falta de la transferencia de recursos económicos del FODES le reste las obras que se habían presupuestado para el presente año.

“En este momento el Gobierno le adeuda a la Alcaldía de Izalco un millón y medio de dólares, de cuatro meses, porque no hemos terminado el mes de octubre. Y esos fondos nos servirán para terminar el proyecto de introducción de agua potable para seis cantones. Aquí, no solo se manifiestan los empleados municipales, sino también la comunidad, donde no se han podido consolidar los mejoramientos y arreglos de calles o los proyectos de introducción de energía eléctrica y programas sociales, por la irresponsabilidad de este Gobierno”, expresó Guevara.

En cuanto al señalamiento del presidente Nayib Bukele, sobre el uso del FODES para pago de salarios o de gastos para el clientelismo político, que juntamente a declaraciones del ministro Zelaya, quien en su cuenta de twitter señaló “el FODES no es para pagar salarios”, la Asamblea Legislativa emitió un “decreto transitorio” que permite a las municipalidades tomar el 25 % del FODES, para el pago de salarios, en abril recién pasado

“Le quiero decir al presidente Nayib Bukele que al expresarse de la población como hordas que han venido a manifestarse -le digo-, sinceramente está mal asesorado, le está faltando el respeto al pueblo. Es el pueblo que ahora ha venido a manifestarse y, si estamos acá, es porque velamos también por sus derechos. Y, si pagamos salarios, es porque las obras no se hacen solas, se debe pagar mano de obra y de esos fondos tomamos para hacer una calle, perforar pozos, porque nosotros no pagamos a empresas, sino que lo hacemos a través de los fondos directos y los llamamos por administración; son fondos para el mejoramiento de la calidad de vida de los izalqueños, en nuestro caso y así otros gobiernos municipales”, explicó.

Milagro Navas, alcaldesa del municipio de Antiguo Cuscatlán y presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), quien interpuso a principios de octubre una denuncia contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en la Fiscalía General de la República, por no transferir al día el FODES, a las 262 municipalidades del territorio nacional, en donde señaló que la ausencia de obras sociales afecta directamente a la población salvadoreña.

“Aquí no está ARENA y el FMLN, estamos todos los partidos representados por las comunidades, que están preocupados, porque ya no hay sustento para sus familias, porque se les ha dejado de pagar y la verdad es que son 41 millones de dólares mensuales los que deberían de pagar y es preocupante no para las alcaldías o alcaldes, sino para la población, porque hay unos gobiernos locales que tienen previsto cerrar el próximo mes”, puntualizó.