Alcaldes preocupados por falta de agua en plena emergencia

Los alcaldes de Soyapango e Ilopango se pronunciaron por la falta de agua potable en sus municipios, en plena emergencia nacional por el COVID-19. El lavado de manos es uno de los principales de requisitos para evitar la expansión de la pandemia.

Ayer, el alcalde Juan Pablo Álvarez junto a la Unidad de Transporte se trasladó a la Comunidad Santa Rosa 2, para solventar la necesidad del vital liquido en la comunidad.

El edil denunció que su municipio tiene un 70 % de desabastecimiento de agua, situación que pone en riesgo la salud de sus habitantes. “Hay personas de la tercera edad que tienen aproximadamente 20 días sin agua potable y lo peor es que no hay forma de llevarles agua a sus viviendas. No podemos estar acarreando agua a cantaradas hacia las casas. Pedimos a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados una solución, como alcaldía ya no hallamos qué hacer, tenemos cuatro pipas que andan repartiendo agua diariamente pero no son suficientes”, dijo.

El alcalde de Ilopango, Adán de Jesús Perdomo también mostró su preocupación. “Estamos preocupados por la falta de agua en nuestro municipio y cómo afecta esto a la población para enfrentar la emergencia por la pandemia del COVID-19. Creemos que trabajando juntos es la única forma que podemos salir adelante en esta emergencia”, expuso.

La alcaldía de San Salvador también se ha unido a la entrega de agua potable en algunas colonias del municipio, entre estas la colonia Dolores y Vista Alegre, del Distrito 5 como parte de las acciones para prevenir el COVID-19.