Alcaldes de Chalatenango piden pago de cinco meses del FODES

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Alcaldes del departamento de Chalatenango presentaron un documento en el que piden que la Comisión de Hacienda emita un recomendable al Ejecutivo para que haga efectivo el pago del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) del que ya se adeudan cinco meses.

El diputado de ARENA, Julio Fabián, expresó que, de acuerdo a los datos expuestos por el extitular del Banco Central de Reserva en septiembre pasado, el Gobierno ha dispuesto de más $3,600 millones con los que pudo haber solventado la deuda con las municipalidades.

Fabián aseveró que el pago del FODES no debería ser utilizado como “moneda de cambio” para la aprobación de más créditos y subrayó que el fondo no depende de préstamos, sino de tributos comunes.

“El hecho que no se deposite el FODES es caótico, estamos dejando de hacer proyectos y programas sociales, no estamos dando becas, y no es lo que el Gobierno dice que no hay fondos, se sabe que, de cada cien dólares de impuestos, diez son para las municipalidades”, manifestó el alcalde de Azacualpa, Pablo Martínez.

El alcalde de la ciudad de Chalatenango, Rigoberto Mejía explicó que Hacienda no transfiere el 30 % de los recursos de los $197.4 millones avalados el 9 de septiembre pasado porque asegura que ese porcentaje era con base a los $250 millones del monto total del préstamo.

El edil sugirió aprobar los $52,6 millones restantes para que Hacienda desembolse el 30 % a los municipios o modificar el decreto para que se entreguen $59,6 millones (30 % de $197,4 millones) a las municipalidades.