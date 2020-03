Alcaldes apoyan voto por rostro en elecciones del próximo año

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Alcaldes de diferentes partidos mostraron su satisfacción por la resolución de la Sala de lo Constitucional que ratificó la inclusión de la fotografía del candidato a jefe edilicio, a partir de las elecciones municipales de 2021.

“La resolución de la Sala de lo Constitucional está muy apegada a la justicia y al principio de equidad. La fotografía ayuda a que los candidatos nuevos puedan ser conocidos por la gente”, manifestó el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino.

El presidente de la República, Nayib Bukele vetó el decreto para el voto por rostro, aduciendo inconstitucionalidad, pero la Asamblea Legislativa superó el voto y la Sala ratificó el decreto.

“Si queremos ir consolidando nuestra democracia, modernizando nuestro sistema electoral, hay que ir modernizando”, manifestó ayer el alcalde de Mejicanos, Simón Paz, en entrevista con canal 33.

Por otra parte, los jefes de comuna reconocieron la reducción de los homicidios en sus ciudades, pero aseguraron que no se debe exclusivamente al plan Control Territorial, que implementa el Gobierno, sino que tienen mucho que ver los programas de prevención.

Menéndez señaló que, incluso, con la activación del plan, la policía retiró de San Luis Talpa la mayoría de agentes y solo quedaron cuatro, y fue solo después de gestionar ante el Gobierno el reforzamiento del puesto que se incrementó el número de policías en el municipio, añadió.

Sin embargo, el alcalde de GANA afirmó que se ha dado un repunte en las extorsiones. Menéndez no se basa en estadísticas, pero dice conocer su municipio y tener la confianza de la gente que le confía que hoy están siendo rentados.

“Hoy por hoy no tenemos ningún homicidio, lo que si tenemos son extorsiones. Han aumentado las extorsiones, antes no pagaban las pulseras y hoy ya pagan, y me lo dicen a mí ¿qué podemos hacer? porque tampoco quieren decir quién es”, dijo el alcalde.

En tanto, el alcalde de Sonsonate dijo que la situación en la ciudad “ha sido traumática” en el tema de seguridad y viene de ser una de las más violentas en 2006 y en este momento ha salido de la crisis.

Pero esta reducción “no es producto ni de mano dura, ni del plan Control Territorial, ni de El Salvador Seguro, el proyecto en Sonsonate es la creación del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) que le hemos dado continuidad”, afirmó Aquino.

Al respecto, el alcalde de Mejicanos dijo que la municipalidad viene desarrollando desde hace varios años un intenso programa de acciones preventivas para combatir la violencia social desde sus orígenes.

“Empezamos a desarrollar toda una serie de acciones en materia de prevención, hemos hecho esfuerzos en la recuperación de espacios municipales y los hemos convertido en verdaderos espacios de convivencia ciudadanía”, dijo Paz.

Esto se está haciendo con recursos propio y se tuvo apoyo del anterior Gobierno. “Mejicanos es testigo fiel de toda los esfuerzos de prevención del Gobierno anterior”, afirmó el alcalde.