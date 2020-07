Alcalde pide a Gobierno y Asamblea aprobar ley para controles focalizados

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El alcalde de San José Villanueva, Alexis Guzmán instó a la Asamblea Legislativa y al Gobierno central, a buscar entendimientos para aprobar una propuesta de ley que autorice a los municipios la implementación de controles legales focalizados para enfrentar la pandemia de COVID-19.

“Hacemos la invitación para que el Ejecutivo, en coordinación con la Asamblea Legislativa, puedan generar una especie de ley como la que se generó meses atrás para podernos dar como la potestad a nosotros o del Ejecutivo hacia los gobiernos locales, para poder ejercer con plena seguridad legal, poder aplicar esos cierres que se están proponiendo”, dijo el alcalde.

Guzmán dijo que el concejo municipal de San José Villanueva implementará desde esta semana el método denominado Combate Epidemiológico Inteligente (CEI), donde las brigadas de salud, con el apoyo de la comuna, van a las zonas con alta prevalencia del COVID-19 y atienden a las personas enfermas, registran los casos y generan una estadística.

“Esperamos que sea funcional y se pueda replicar en los demás municipios del país”, manifestó en la entrevista Frente a Frente de este martes.

El alcalde hizo un llamado a la población, y en especial a los habitantes de cuatro residenciales privadas, para que respeten las medidas sanitarias, ya que la comuna estima que están teniendo un alto ingreso de visitantes que incrementan el riesgo de contagios.

A la fecha, esta localidad del departamento de La Libertad, solo tiene diez casos confirmados de COVID-19, de los cuales, cinco personas ya superaron la enfermedad, dijo el jefe de comuna.

Todos los días el país registra un poco más de 200 nuevos casos. Los alcaldes ante el entrampamiento ente los diferentes órganos del Estado, intentan aplicar medidas, para detener el incremento.

Se había planificado la segunda fase de apertura, enfocada para el 7 de julio ha sido postergada hasta para el 21 de julio. Cada día más personas deciden no acudir a los hospitales por miedo a no volver a ver a su familia y es que en los hospitales con síntomas leves no ingresan hasta que la persona necesita de oxígeno.

El alcalde de San José Villanueva dijo que la batalla se gana en hospitales, pero los municipios deben de hacer lo suyo en sus territorios.

San José Villanueva dice que su población no es mucha, son 17,000 habitantes. Pero dentro de las metas es que esos diez casos confirmados no se multipliquen.

El municipio estaría enfocado en los cinco cantones que tiene el municipio.

Ayutuxtepeque

El municipio de Ayutuxtepeque dijo que ellos también harían una cuarentena focalizada, ya que la misma población lo está pidiendo. De lo que se trata es que no suban los 82 casos que se han registrado en la localidad.