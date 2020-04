Alcalde Muyshondt insiste que fondos para COVID-19 sean de acuerdo a población por municipio

Alma Vilches

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que asignen a las comunas los recursos de combate al COVID-19 de una forma justa, transparente y equitativa, con base a la población, y no al criterio FODES, donde se privilegia a aquellos que no tienen actividades económicas y no le generan ingresos para sostenerse.

Recalcó que esos recursos no son para el desarrollo rural de los municipios, sino para el combate del COVID-19, en la fase crítica de la emergencia, y luego la reactivación económica de los sectores mayormente afectados.

Por lo cual, el alcalde hizo un llamado a su partido ARENA a utilizar un criterio técnico y no político, de lo contrario la crisis social y la salud de millones de personas en el área metropolitana del país va a pesar en la conciencia de esos diputados que se han querido beneficiar.

«Esto no debe ser político, hay que poner adelante al país y los intereses de la gente, no los intereses particulares y políticos de algún diputado o personas que han estado detrás de ese error, esto sería la piñata más grande en la historia del país desde la Reforma Agraria, esto se trata de apoyar a la gente que se está viendo mayormente afectada, no estoy pidiendo una repartición con base a la actividad económica, sino a San Salvador le correspondería el 35% de los recursos», afirmó el edil capitalino.