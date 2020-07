Alcalde de Soyapango solicita Estado de excepción

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez solicitará a la Asamblea Legislativa el Estado de Excepción para su municipio, con el objetivo de parar el contagio por COVID-19, que enfrenta esa ciudad, y espera que el presidente Nayib Bukele no vete ese decreto de ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

Álvarez manifestó que mientras no se apruebe un estado de excepción nacional, la alcaldía buscará llegar a acuerdos con empresas privadas, como bancos, para que se atienda a los usuarios por medio del número de DUI. En este caso, los ciudadanos con terminación del documento del 0 al 4, un día, y del 5 al 9 el siguiente día, para bajar a la mitad la circulación de personas.

El alcalde dijo que Soyapango ha experimentado un incremento de muertes por COVID-19, que pasaron de 15 en mayo a 154 en junio; mientras que se han disparado las muertes por infartos y otras causas, que sumaron 408 casos, junto con los fallecimientos por el virus.

El jefe de la comuna pidió al Ejecutivo y Legislativo que se pongan de acuerdo en el tema del estado de excepción porque hay gente que está muriendo todos los días en el país por causa del virus. Añadió, además, que se necesita replantear la estrategia para combatir la pandemia.

“La guerra contra este virus no la vamos a ganar en los hospitales, la vamos a ganar en el territorio”, manifestó Álvarez.

El Gobierno ha dicho que de aprobarse el estado de excepción para los municipios, sería inconstitucional porque le estarían suspendiendo la autoridad al Ejecutivo.

Sin embargo, el edil dijo que la población no puede estar en medio del show político entre ambos poderes, en referencia al estira y encoge entre el Ejecutivo y al Legislativo, porque la gente está muriendo, muchos en sus casas y los alcaldes no pueden quedarse con las manos atadas.

El alcalde mostró un plan que se está desarrollando en Soyapango y explicó que se ha trabajado junto con el Ministerio de Salud desde hace 45 días, donde hay directores de unidades de salud y personal de protección civil. Ellos llegan a varias colonias a dejar la asistencia a tiempo. “Es decir, no permitir que la persona llegue a una fase de neumonía y que luego vaya a parar a un hospital”, dijo el alcalde.

Los doctores han advertido que si llega el médico cuando presenta los primeros síntomas del COVID-19, incide en que la personas pueda salvar la vida.

No obstante, los hospitales públicos y el ISSS no están recibiendo a las personas en las primeras fases porque dicen que ya no hay camas y le dan unas acetaminofén y unas loratadinas; y mandan a su residencia a la persona, donde muchos se agravan. El plan lo lleva el Ministerio de Salud, pero la alcaldía ayuda con recursos como vehículos, trajes de biodiversidad, dijo el funcionario.

“Los casos iban exponencialmente para arriba, San Salvador tiene casi 1,400 casos, nosotros tenemos 500”, citó el edil, quien aseguró que Soyapango iba a la par de San Salvador y con este plan que se ha implementado, se logró mitigar el impacto de la enfermedad en el municipio.

El alcalde explicó que no se va a las colonias sin orientación. Los médicos que ya se han incorporados del Ministerio de Salud, llevan un mapa de mortalidad; ahí van los médicos donde de una vez se lleva el recetario. Se les ha llevado medicina a más de 400 personas, quienes han logrado mejorar la salud y no se han agravado como otros que no han logrado recibir asistencia.

“Este plan, lo que definitivamente está tratando es que las personas que han adquirido el coronavirus, tengan la asistencia a tiempo, la atención preventiva es totalmente indispensable”, manifestó el edil.

Álvarez dijo que ayer se reunieron con los alcaldes de su partido y han decidido que van a desarrollar el plan en mención, porque no se ha hecho nada en sitios donde hay brotes y necesitan colocarse cercos epidemiológicos. Esto implica el desplazamiento de personal sanitario en busca de contagiados en las viviendas.

El alcalde se mostró en contra de una cuarentena nacional como la solicitada por el Gobierno. “Al cerrar al país ¿cómo vas a empezar a desplazar equipos epidemiológicos en todo el país? no se puede, no se tiene esa capacidad”, indicó.

Agregó que los alcaldes no pueden trabajar sin el apoyo del Ejecutivo y que el Gobierno tampoco pueden trabajar en el territorio, sin el respaldo de los jefes edilicios contra el COVID-19.