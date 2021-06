Alcalde de Mejicanos despide empleados violando derechos laborales

Alma Vilches

Pese a que el alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez dijo en los últimos días que no ha hecho despidos en la comuna, la mañana de este martes a un grupo de 20 empleados de diferentes unidades les fue impedida la entrada para marcar, como acción de represión, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) fue convocado para no permitirles el acceso. Según los afectados, quienes se concentraron en las afueras de la comuna, el alcalde de Mejicanos viola los derechos laborales de aproximadamente 100 empleados, entre las áreas más afectadas por los despidos está mantenimiento, saneamiento, barrido, transporte, promoción social, comunicaciones, puestos que no son de confianza.

Karen Sunzín, una de las despedidas de la Alcaldía de Mejicanos, indicó que el martes se presentaron a marcar pero ya no aparecían, tampoco pudieron ingresar a las instalaciones del palacio municipal, por estar rodeado de agentes del CAM, además, personal de Recursos Humanos no les ha explicado los motivos del despido.

“La marcación la quitaron para nosotros, ya no podemos marcar, estamos denunciando despidos injustificados, acoso laboral, maltrato, violación a los derechos laborales, intimidación. Nosotros nos estamos manifestando como empleados municipales, lo hacemos porque tenemos derecho a nuestro trabajo y necesidad, hay bastantes mujeres que somos cabezas de hogar, somos madres solteras, tenemos que llevar alimentación para nuestros hijos y nuestra familia”, afirmó Sunzín.

El exalcalde y miembro del concejo municipal de Mejicanos, Simón Paz, se presentó a la comuna para apoyar a los despedidos, manifestó que desde el principio de la nueva administración se han venido dando presiones y acosos labores, por lo cual, pidió al edil que recapacite y tome una decisión, si no desea tener a esas personas dentro de la municipalidad, se les debe indemnizar como lo establece la ley.

“Hasta el momento las autoridades no han dicho nada, hay gente de comunicaciones que por tercera semana no los dejan ingresar, yo creo que es una clara violación a los derechos laborales de las personas, la ley dice que al despido de alguien tiene que ser indemnizado, nosotros esperamos que las autoridades pongan cartas en el asunto, porque no es un revanchismo político; estoy en la disposición de colaborar e intermediar para que Mejicanos no retroceda y siga en el avance que hemos tenido”, recalcó Paz.